Vuelta de España, etapa 18: así quedaron los colombianos tras la CRI
La etapa 18 de la Vuelta a España fue la contrarreloj individual,
La etapa 18 de la Vuelta a España se corrió el 11 de septiembre de 2025 en Valladolid, llegó la contrarreloj individual completamente llana que recorría la ciudad por 12.2km. La carrera de hoy era para especialistas en este tipo de pruebas y así transcurrió la etapa.
Fue una etapa de velocidad que transcurrió con normalidad en la que los corredores buscaban reducir lo que más pudieran los tiempos en un tramo corto, por lo que es una etapa muy corta pero muy rápida.
Filippo Ganna fue el líder de la etapa prácticamente desde el principio y con un ritmo muy alto nadie lo pudo alcanzar. Joao Almeida fue el más beneficiado restándole 10 segundos a Vingegaard
Los colombianos no buscaban mucho en la etapa de hoy, cumplir y hacer el mejor tiempo posible para no ceder segundos en la general. El que se destacó por hacer un muy buen tiempo fue Tejada, que al no ser especialista logró una gran marca quedando en la posición 20. Buitrago supera a Egan en la general y quedan 16 y 15 respectivamente.
CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS COLOMBIANOS EN LA VUELTA A ESPAÑA
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 65H07'13''
2. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 40''
3. Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2'39''
4. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 3'18"
5. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) 4'19''
6. Félix Gall (Decathlon AG2R) a 5'17''
7. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) 5'20''
8. Sepp Kuss (Team Visma) a 7'26''
9. Torstein Traeen (Bahrain Victorious) a 7'42''
10. Matteo Jorgensen (Team Visma) a 10'19''
---
12. Harold Tejada (XDS Astana) a 15'45''
15. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 34'19''
16. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 34'47''
54. Juan Martínez a 2 h 05 min 32 s
65. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) a 2h 22'32''
Así será la etapa 19 de la Vuelta a España
La etapa 19 de la vuelta a España se correrá el 12 de septiembre de 2025 en una etapa que nuevamente será llana dándole descanso a los escaladores que han sufrido en estas últimas etapas, la carrera empezará en Rueda y terminará en Guijuelo recorriendo así 161.9km. Se espera que sea una etapa tranquila pero que tenga un final emocionante con un sprint entre varios competidores.
