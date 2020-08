Diálogo de campeones: Daniel Martínez respondió elogios de 'Lucho' Herrera

Este domingo, en medio de sorpresas y una etapa final bastante emotiva, el colombiano Daniel Felipe Martínez ganó el Critérium del Dauphiné por encima del francés Thibaut Pinot y se convirtió en el tercer colombiano que alcanzaba esta conquista en toda la historia. Sin duda, un trofeo de lujo para su palmarés en sus primeros dos años World Tour.

Esta conquista del ciclista colombiano del Education First fue motivo de diferentes elogios, entre ellos del histórico ‘Lucho’ Herrera, corredor que la ganó dos veces y que no ocultó su felicidad por la conquista de Martínez.

“Afortunadamente tuvimos la oportunidad de haberla ganado (Dauphiné) y hoy me complace mucho ver a Daniel ahí, él es una persona muy especial para mí y me alegra. Todos disfrutamos con los triunfos de los colombianos. Es muy gratificante ver este momento”, fueron las palabras de Herrera en diálogo con Antena 2.

Ante eso, Daniel Martínez le respondió en una entrevista para ‘ESPN Nexo’: “A Lucho Herrera lo conocí en los dos últimos ‘Giro de Rigo’ (carrera de exhibición del ciclista Rigoberto Urán) que estuve en Colombia, no lo había conocido antes. Para mí es un ídolo, fue una de las personas que me inspiró a montar en bicicleta, es un ícono no solo colombiano si no mundial y para mí es un honor ganar una Dauphiné así como él lo hizo”, señaló Martínez sobre quien la ganó en 1988 y 1991.

Y entregó sus sensaciones de cara al Tour de Francia: “Lo que hice en Dauphiné me da más confianza, pero tenemos compañeros que están muy bien. Yo sigo descubriendo mis capacidades y tenemos a Sergio (Higuita) y Rigo (Urán) como grandes escaladores... Pero lo del Dauphiné me da más tranquilidad para correr en el Tour”.