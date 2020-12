Diego Camargo, confirmado como nuevo ciclista del Ef Pro Cycling

La escuadra estadounidense de categoría UCI World Tour Ef Pro Cycling confirmó este viernes 4 de diciembre la contratación del ciclista colombiano Diego Camargo para la temporada 2021.

Camargo, de 22 años, hace parte de la renovación del ciclismo del país, después de haber brillado en la temporada 2020 en la cual ganó la Vuelta de la Juventud y se consagró campeón de la Vuelta a Colombia. Esta gesta (ganar en un mismo años las dos carreras) lograda por el boyacense solo la habían logrado Oliverio Rincón y Rafael Antonio Niño.

En la presentación oficial como nuevo corredor del Ef Pro Cycling, Jonathan Vaughters, director ejecutivo de la escuadra destacó las virtudes del colombiano, con quien espera conseguir importantes triunfos.

"Es uno de los pocos corredores que ha ganado la Vuelta Juventud y la Vuelta Colombia en el mismo año. Y uno de un grupo muy reducido de corredores que han ganado la Vuelta a Colombia como sub23. Carapaz y Henao son otros dos . Esto habla de su talento. Creo que su comienzo relativamente tardío en el ciclismo y sus muy humildes comienzos trabajarán a su favor y, finalmente, revelarán a un campeón del más alto calibre en ciclismo", señaló Vaughters.

