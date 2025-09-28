Diego Camargo se rindió a su familia y equipo tras ganar el Clásico RCN 2025

Este domingo 28 de septiembre se llevó a cabo la última etapa de Clásico RCN Sistecrédito 2025. Finalmente, Diego Camargo (Team Medellín) se adjudicó el título con un tiempo de 31:21:18 para cerrar como líder en la clasificación general.

Luego del trofeo conseguido en Cali, el pedalista del Team Medellín habló con Antena 2, y allí expuso su agradecimiento para el trabajo de su equipo, "agradecido con el equipo que estuvo ahí apoyándome demasiado. A cada uno de los integrantes del equipo, desde los corredores hasta el staff que lo dieron todo para conseguir este objetivo".

Además, el pedalista con pasado en Europa consideró que se trató de una jornada compleja, "traíamos tiempo a nuestro favor, pero ese pinchazo pudo complicar todo", y argumentó las razones por las cuales la carrera se acabó definiendo por detalles, sin olvidar agradecer a los suyos.