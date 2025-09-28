Actualizado:
Dom, 28/09/2025 - 14:04
Diego Camargo se rindió a su familia y equipo tras ganar el Clásico RCN 2025
El boyacense logró mantener la ventaja en la etapa 9 para quedarse con el 'Duelo de titanes'.
Este domingo 28 de septiembre se llevó a cabo la última etapa de Clásico RCN Sistecrédito 2025. Finalmente, Diego Camargo (Team Medellín) se adjudicó el título con un tiempo de 31:21:18 para cerrar como líder en la clasificación general.
Luego del trofeo conseguido en Cali, el pedalista del Team Medellín habló con Antena 2, y allí expuso su agradecimiento para el trabajo de su equipo, "agradecido con el equipo que estuvo ahí apoyándome demasiado. A cada uno de los integrantes del equipo, desde los corredores hasta el staff que lo dieron todo para conseguir este objetivo".
Además, el pedalista con pasado en Europa consideró que se trató de una jornada compleja, "traíamos tiempo a nuestro favor, pero ese pinchazo pudo complicar todo", y argumentó las razones por las cuales la carrera se acabó definiendo por detalles, sin olvidar agradecer a los suyos.
"Le dedicó este triunfo a mis padres, a toda mi familia que siempre ha estado ahí, a todas las personas que día a día me apoyan y nunca han desconfiado de mí. Sabía que era un Clásico muy bonito que venía decidido a ganarlo, pero cuando uno quiere las cosas tiene que luchar por ello", comentó Camargo.
Además, el ciclista del Medellín aprovechó para reconocer a Wilson Peña, quien fue su rival en la pelea por el título: "Sabía que Wilson Peña (Sistecrédito) hacía una buena crono, estaba en muy buena condición. Veníamos muy parejos en la subida, sabía que íbamos a estar muy cerca. Lastimosamente, el pinchazo no me dejó disputar la crono".
Ahora el pedalista boyacense se inscribe como uno de los pedalistas más importantes del circuito colombiano. Camargo ya había ganado la Vuelta a la Juventud y también la Vuelta a Colombia. Un palmarés de alta experiencia para cualquier pedalista nacional.
