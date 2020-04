Dos colombianos en el cartel de lujo del Tour de Suiza virtual; Primoz Roglic, el favorito

Mads Pedersen (Trek-Segafredo), el campeón olímpico Greg van Avermaet (Equipo CCC), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep), Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), Romain Bardet (AG2R La Mondiale), Adam Yates (Mitchelton-Scott), Remco Evenpoel (Deceuninck-Quickstep y Rohan Dennis (Ineos) engalanan la competencia.

Así serán las cinco etapas:

22 Abril. 1. AGARN - LEUKERBAD | 26.6 km. 1.192 m Alt.

23 Abril. 2. FRAUENFELD - FRAUENFELD | 46 km. 180 m Alt.

24 Abril. 3. FIESCH - NUFENENPASS | 33.1 km. 1.512 m Alt.

25 Abril. 4. OBERLANGENEGG - LANGNAU | 36.8 km. 444 m Alt.

26 Abril. 5. CAMPERIO - DISENTIS-SEDRUN | 36 km. 950 m Alt.

Aquí podrá ver el listado de todos los corredores y equipos

Some of cycling’s biggest names are set to take part at The Digital Swiss 5! Make sure to tuned in every day from wednesday till sunday to see the races live!!! @srfsport @VelonCC @gorouvy pic.twitter.com/cmKggencMs