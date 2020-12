Dos equipos colombianos que podrían fichar al ‘Bananito’ Betancur

Una vez se conoció que Carlos el ‘Bananito’ Betancur no continuaría siendo parte del equipo Movistar en la categoría World Tour, comenzaron a mencionarse algunos equipos que podrían fichar al corredor antioqueño. Cabe señalar que la ‘Ronca’ (apelativo desde hace varios años) confirmó que no tenía pensado retirarse del ciclismo.

No se descarta que Betancur pueda seguir en Europa, ya no con un equipo de la élite, pero sí de categoría continental. No obstante, es probable que el pedalista termine regresando a Colombia para ser parte de uno de las formaciones protagonistas del calendario nacional. Cabe señalar que el ‘Bananito’ ya tiene 31 años luego de haber sido una estrella prometedora del ciclismo nacional en el ‘viejo continente’.

Aunque no ha habido un pronunciamiento oficial, se estima que apenas un par de escuadras colombianas estarían en capacidad de tratar de convencer a Carlos Betancur de engrosar sus filas. El primero de ellos es, por supuesto, el Team Medellín, actual campeón del Clásico RCN Cerveza Andina con José Tito Hernández. La escuadra paisa aprovecharía la cercanía con el lugar de nacimiento del deportista para que se anime a dar el sí con miras a la próxima temporada.

El otro en la lista sería el Colombia Tierra de Atletas, patrocinado por el Ministerio del Deporte. Durante la temporada se llevó el título de la Vuelta a la Juventud y la Vuelta a Colombia gracias a Diego Camargo. Con la partida del corredor al Education First, dejaría una vacante que podría ser ocupada por el campeón de los jóvenes en el Giro de Italia del 2013.