Dos equipos de ciclismo en Colombia se acaban por la crisis sanitaria 

No es positivo el presente ciclístico en Colombia por la crisis económica que se vive por cuenta del Covid-19. La cuarentena ha detenido todas las actividades deportivas, a razón de esto algunos patrocinadores no han podido seguir incentivando el deporte del pedal, por eso hay equipos que básicamente no tuvieron con qué sobrevivir en estos difíciles días y se tuvieron que acabar.

Mire acá: El 27 de abril no terminará la cuarentena, dice Ministro de Salud

Otros, con un poco de mayor suerte, han podido continuar con muchas dificultades gracias a las determinaciones de bajar salarios a los miembros de la escuadra, etc. Pero estas medidas son ‘pañitos de agua tibia’, pues mientras no se retome la actividad, también estas escuadras estarían en peligro.

El Team Onion, que dirige Óscar de J. Vargas, y el Ebsa en Boyacá, de Rafael Antonio Niño, no pudieron seguir su lucha para sobrevivir en estos complicados días de cuarentena y tuvieron que cerrar su actividad por la crisis de salud. Pese a que se intentó trabajar para evitar acabar las escuadras, incluso la Federación Colombiana de Ciclismo intercedió, el impacto económico los perjudicó gravemente.

Puede ver: En Colombia habría 12.000 contagiados de coronavirus

Por otro lado, hay equipos que siguen luchando para no acabarse, pero esto hizo que tuvieran que decidir bajar el sueldo de los empleados de la escuadra, desde los ciclistas hasta la parte técnica; estas medidas las tomaron por mutuo acuerdo. Supergiros-Alcaldía de Manizales y Team Sundark Arawak son dos de los conjuntos que decidieron reaccionar así para mitigar el impacto.

Sobre cuándo podría regresar el ciclismo en Colombia, el presidente Iván Duque fue claro en que todavía después de la cuarentena que se cumple el próximo 27 de abril es complicado saber una fecha exacta para que el mundo del deporte retorne con normalidad.