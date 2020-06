Dos monumentos del ciclismo cambiarán su fechas

La emergencia por la pandemia del coronavirus obligó a la Unión Ciclista Internacional a reprogramar las más importantes carreras de su calendario, dándole prioridad a las tres grandes y a los cinco monumentos.

Hace algunos días, la UCI reveló el coronograma de competencias, pero quedaron importantes dudas con respecto a dos competencias, que por los días en que se desarrollarían se cruzaban con otras pruebas, por lo que los más importantes ciclistas del pelotón no podrían estar presentes y se perdería el atractivo. Se trata de la Milán- San Remo y el Giro de Lombardía, ambos monumentos y competencias de gran relevancia.

Lea también: Fernando Gaviria cambia de planes y no estaría con el Team Emirates en el Tour de Francia

Teniendo en cuenta lo anterior y a falta de confirmación oficial, La Gazzetta dello Sport informó que las dos carreras cambiarán sus fechas.

La Milán-San Remo se desarrollará el 22 de agosto, mientras que el Giro de Lombardía se disputará el 15 de agosto. De esta manera, ninguno de los dos monumentos se cruzará con algunas de las grandes vueltas ni con otra competencia, por lo que mantendrá su importancia.

Le puede interesar: Egan Bernal y su "brutal" entrenamiento; 237 km y 3.260 metros de desnivel

Este sería el calendario de las más importantes prueba de la UCI:

1 de agosto: Strade Bianche (Italy)

-5 al 9 de agosto: Tour de Pologne (Poland)

-15 de octubre: Il Lombardia (Italy)

-12 al 16 de agosto: Critérium del Dauphiné (France)

-16 de agosto: Prudential RideLondon-Surrey Classic (Great Britain)

-22 de agosto: Milán-San Temo (Italy)

-25 de agosto: Bretagne Classic - Ouest-France (France)

-29 de agosto al 20 de septiembre: Tour de France (France)

-7 al 14 de septiembre: Tirreno-Adriático (Italy)

-11 de septiembre: Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)

-13 de septiembre: Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)

-29 de septiembre al 3 de octubre: BinckBank Tour

-30 de septiembre: La Flèche Wallonne (Belgium)

-3 al 25 de octubre: Giro d´Italia (Italy)

-4 de octubre: Liège-Bastogne-Liège (Belgium)

-10 de octubre: Amstel Gold Race (the Netherlands)

-11 de octubre: Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgium)

-14 de octubre: A Travers la Flandre (Belgium)

-15 al 20 de octubre: Gree - Tour of Guangxi (China)

-18 de octubre: Tour des Flandres (Belgium)

-20 de octubre al 8 de noviembre: Vuelta a España (Spain)

-21 de octubre: Driedaagse Brugge-De Panne (Belgium)

-25 de octubre: Paris-Roubaix (France)