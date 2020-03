Dumoulin se recupera y sueña con correr el Tour de Francia

Complicados momentos ha vivido el campeón del Giro de Italia 2017, Tom Dumoulin, desde que se tuvo que retirar del Critérium du Dauphiné el año pasado antes del Tour de Francia. Y es que el holandés ha padecido serios problemas intestinales que lo han sacado de las carreteras.

Casi un año por fuera de competencias oficiales del World Tour ha tenido que estar el corredor. Ahora, sin ocultar su emoción, Dumoulin aseguró que ya se encuentra muy bien de salud y está entrenando para poder regresar lo más pronto, pues su objetivo es correr el Tour de Francia a mitad de año.

I’m training at Teide at the moment. Starting to feel better again, and crossing my fingers for the races to continue later this spring with all the corona stress going on in Europe 🧐 pic.twitter.com/UhUinpvhZL