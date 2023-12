Duras criticas al Movistar por plan con Nairo Quintana para ser gregario de Enric Mas

Nairo Quintana decidió regresar al Movistar Team para la temporada 2024. El colombiano fichó por el equipo español tras una temporada alejado del World Tour, luego de la polémica descalificación del Tour de Francia 2022 por el supuesto uso de Tramadol.

Allí, el colombiano dejó el Arkea y tuvo que quedarse más de un año sin competir en el máximo nivel del pelotón internacional. Para el boyacense fue un año bastante complicado, pero recibió el respaldo del equipo que logró llevarlo a ser uno de los mejores ciclistas de los últimos años.

Tras su regreso al conjunto ibérico, el boyacense tendría un nuevo problema para afrontar la temporada que viene. El pedalista nacido en Tunja tiene que asumir un nuevo rol y parece que dentro de la interna del equipo, su vuelta no ha caído del todo bien.

Nairo llega a un equipo que solo ha ganado una grande desde su salida. Fue en 2019 cuando Richard Carapaz se coronó como campeón del Giro de Italia. A partir de allí, la escuadra ibérica se ha quedado corta para ganar otro título.

Por ello, Enric Mas sabe que no han logrado dar el despunte para poder asaltar el primer lugar de una general. Dicha situación le ha generado un conflicto al español que no ve con muy buenos ojos el regreso del colombiano.

El pedalista ibérico sabe que el peligro de tener a Nairo a las espaldas es importante. La hipotética situación que los ponga a ambos con opciones de pelear una clasificación general lo puede llevar a tener que trabajar para el boyacense.

Sobre esto hizo referencia el reconocido periodista Mario Sabato, quien apuntó que Mas no tiene como ser líder de un equipo en donde esté Nairo: “¿Para qué ser gregario de un corredor que, quizás, en el mejor de los casos y ojalá me equivoque y pueda pelearle a Vingengaard el título porque sería hermoso, pueda ser quinto? ¿Cuál es el fin? Si la idea del resto, que no son los que nombramos, es tratar de ver hasta dónde pueden aguantar y tratar de escalar posiciones por si uno falla… Ser gregario, no lo sé”.

Quintana tiene una historia construida y probada con la formación 'telefónica' y por ello podría haber cierta preferencia a su favor. Movistar podría repetir lo sucedido en un pasado con el mismo Quintana y Valverde ante las dudas de saber realmente quién es el capo del equipo.

Por ahora, Nairo y Mas se alistan para lo que será el inicio de la pretemporada. El equipo español empezará la pretemporada en las siguientes semanas, en suelo europeo..