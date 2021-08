Durísima caída de Egan Bernal y Daniel Martínez en Vuelta Burgos: resultaron cojeando

Este martes 3 de agosto se llevó a cabo la primera etapa de la Vuelta a Burgos con un recorrido que tenía puertos montañosos y la expectativa se centraba en pedalistas como Egan Bernal, uno de los favoritos tanto para esta carrera como la Vuelta a España de la próxima semana.

El pelotón viajaba a un ritmo importante en los últimos 30 kilómetros para capturar a la fuga que comandaba Pavel Sivakov del Team Ineos y en medio de todo esto se presentó una numerosa caída donde se vieron afectados Daniel Martínez y Egan Bernal; además de su compañero Adam Yates.

Lea también: Colombiano Roberto Terán se despidió del ecuestre en los Juegos Olímpicos

Hubo un enredo en el costado de la ruta faltando 6 kilómetros para la meta y allí los dos colombianos fueron al suelo junto a otros corredores. Al instante los carros de equipo acudieron al lugar, le iban a dar sus nuevas bicicletas para que siguieran en carrera, pero Egan estaba con notorias muestras de dolor cojeando junto a Daniel Martínez.

Finalmente, los otros pedalistas se pusieron de pie y en un pequeño grupeto avanzaron hacia meta para no abandonar la carrera, pero ambos ciclistas colombianos estaban con varias señales de dolor; por lo que no sería descabellado que no tomen partida en la etapa 2 de Burgos pensando en la Vuelta a España y viendo las minutadas que perdieron en esta clasificación.

De interés: Sam Bennett deja el Deceuninck-Quick Step y vuelve al Bora

Cabe señalar que Egan Bernal no estuvo en los Juegos Olímpicos por decisión personal, mientras que Daniel Martínez no pudo correr por una prueba positiva de coronavirus previa a su ingreso a Tokio.