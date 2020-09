Durísimo accidente en el Giro Rosa llevó a la mejor ciclista del mundo al hospital

La neerlandesa Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott), que era líder destacada del Giro de Italia femenino, ha tenido que ser trasladada a un hospital tras caerse, al igual que su compatriota Marianne Vos (CCC-Liv), ganadora de tres etapas, cuando acababa la séptima jornada.



Van Vleuten fue trasladada a un centro sanitario con dolor en una muñeca. Los organizadores de la carrera informaron además que su compañera de equipo Amanda Spratt también estuvo involucrada en el accidente y tiene una posible lesión en una clavícula.

On my way to hospital. Stupid crash in front of me in last 500m I could not avoid. 😭@GiroRosaIccrea pic.twitter.com/alTLrHDa1W