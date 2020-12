Ef Pro Cycling confirmó al colombiano Daniel Arroyave para el 2021

El equipo estadounidense Ef Pro Cycling de categoría UCI World Tour confirmó la contratación del ciclista colombiano de 20 años Daniel Arroyave Cañas desde la temporada 2021.

La escuadra que ya cuenta en su nómina con Rigoberto Urán, Sergio Andrés Higuita y recientemente incorporó a Diego Camargo (Campeón de la Vuelta a la Juventud y Vuelta a Colombia), se arma para la competencia del próximo año en la cual tendrá gran participación de ciclistas de Colombia.

