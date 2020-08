Ef Pro Cycling confirmó el estado de Sergio Higuita tras caída en el Critérium del Dauphiné

El ciclista antioqueño Sergio Andrés Higuita, actual campeón nacional de Colombia y una de las cartas del Ef Pro Cycling en el Critérium del Dauphiné, protagonizó una caída este jueves mientras se disputaba la segunda etapa que tuvo final en el puerto de montaña fuera de categoría del Col de Porte.

Higuita se fue al piso cuando faltaban 21 kilómetros para arribar a la meta cuando el pelotón de favoritos transitaba por un sector plano, antes del ascenso final y tal vez en un descuido, el corredor chocó con uno de los separadores de la carretera, generando un "efecto dominó" que afectó a otros ciclistas.

Sin embargo, el colombiano se repuso y terminó la fracción, aunque perdió tiempo con respecto al nuevo líder, el esloveno Primoz Roglic. 'Monsters', como se le apoda al antioqueño, finalizó en la casilla 115 a 21 minutos y 42 segundos de Roglic y en la clasificación general perdió 69 casillas y ahora es 76 a 21 minutos y 52 segundos.

Tras terminar el día, Jonathan Vaughters, director deportivo del Ef Pro Cycling confirmó a través de sus redes sociales que Sergio Andrés Higuita está bien, aunque de mal humor por lo sucedido.

He’s ok. Pissed off to not be in the race today. But he’s fine.