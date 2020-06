EF Pro Cycling duda que los ciclistas colombianos puedan viajar a Europa

Cuando parecía que el próximo 19 de julio más de 100 deportistas colombianos tendrían vía libre para viajar a Europa en un vuelo humanitario denominado el "vuelo del deporte' para afrontar los próximos compromisos en sus disciplinas, este martes 30 de junio la Unión Europea puso una nueva traba en la realización de dicho viaje.

Y es que los 27 países de la Unión Europea dieron a conocer un listado de las naciones a las que se les abrirán las puertas a sus aviones en el cual no está Colombia y el único país de América Latina es Uruguay.

Teniendo en cuenta lo anterior, Juan Manuel Gárate Cepa, director deportivo del EF Pro Cycling, equipo de ciclismo de categoría UCI World Tour en el cual están tres corredores colombianos, expresó su preocupación ante la dificultad de contar con Rigoberto Urán, Sergio Andrés Higuita y Daniel Felipe Martínez en Europa para tomar las partidas en las pruebas que se realizarán en el segundo semestre de 2020.

“Lo de los colombianos, lo veo mal, muy mal porque he sido un poco el encargado de tramitar este vuelo humanitario que tenían para el 17 de julio y el que ha estado en contacto con la Federación Colombiana y con los ciclistas de allí. Me parecía una buena idea, creo que como país se lo habían currado, pero es algo que yo ya adelanté a mis compañeros de equipo: que cuando se empezaran a levantar las restricciones y acabáramos con el confinamiento, a ver si en los países en los que se iba a competir iban a aceptar la llegada de gente de otros países que no has tenido controlados simplemente porque tengas autorizada una competición”, indicó el director del EF Pro Cycling en diálogo con Biciciclismo.

Gárase aseguró que en caso de que no se permita el desplazamiento de sus corredores, debido a que también cuenta con ciclistas estadounidense, el Ef Pro Cycling no podrá conformar un equipo competitivo para afrontar las grandes vueltas.