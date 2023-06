"No es la carrera ideal": Egan y la 'grande' de la temporada a la cual no iría

Hay gran expectativa por Egan Bernal y su posible presencia en el próximo Tour de Francia. El corredor del INEOS hace parte de la nómina que disputa el Critérium del Dauphiné, un indicio que daría cuenta de su presencia en la 'Grande Boucle' esta temporada.

El zipaquireño busca retomar su mejor nivel de competencia tras recuperarse del accidente que sufrió en enero de 2022. Justamente, el hecho de competir en el Critérium del Dauphiné es, como él mismo lo manifestó, la oportunidad ideal "para saber en qué punto se encuentra".

En una reciente entrevista con el diario L'Equipe, Egan se refirió a la posibilidad de competir el próximo mes de julio en el Tour de Francia.

"Decir si voy a estar o no en el Tour sería una mentira. Es una carrera en la que todos quieren estar, pero también no es la carrera ideal para competir si no estás al 100% y si no estás seguro de poder estar en el 'top'", expresó.

Asimismo, el campeón de la 'Grande Boucle' en 2019 mencionó la carrera en la que le gustaría estar si no logra llegar a la vuelta francesa: "El Tour no es la mejor carrera para sufrir. Si no estoy a nivel, yo prepararía a fondo la Vuelta a España", puntualizó.

En sus declaraciones, Egan aseguró que busca tener una buena presentación en el Critérium del Dauphiné para luego definir si estará presente con el INEOS en el próximo Tour de Francia.

Cabe resaltar que, durante esta temporada, el oriundo de Zipaquirá fue octavo en la clasificación general tanto en el Tour de Romandía como en el Tour de Hungría.

