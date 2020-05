Egan advierte al Ineos, Froome y Thomas: "no desperdiciaré la oportunidad de ganar otro Tour"

Después de que la Unión Ciclista Internacional y Amaury Sport Organisation (empresa organizadora del Tour de Francia) comunicaran el nuevo calendario que tendrá el ciclismo mundial en el segundo semestre de 2020, mucha ha sido la incertidumbre por saber cuáles serán los corredores que competirán por la clasificación general de las tres grandes vueltas.

Es el caso del equipo británico del INEOS, que cuenta en su nómina con el colombiano Egan Arley Bernal, campeón del Tour de Francia en 2019 y los británicos Chris Froome, vencedor en cuatro ocasiones y Geraint Thomas, que destejó en 2918.

Precisamente al tener tres líderes de tan alto calibre, muchas han sido las especulaciones sobre lo que hará la escuadra para la 'Grande Boucle' teniendo en cuenta que en repetidas ocasiones han manifestado que su objetivo para el 2020 es quedarse con el 'maillot amarillo'.

Le puede interesar: Tour Francia, Giro de Italia y Vuelta a España: fechas de inicio y etapas

En esta ocasión, Bernal se pronunció al respecto y en entrevista con Eurosport señaló que no desperdiciar la oportunidad de ganar un segundo Tour de Francia.

"En mi posición digo que soy joven y no voy a desperdiciar una oportunidad para ganar otro Tour de Francia. Que me vaya a sacrificar estando al 100 % no creo que lo haga yo, ni nadie. Lo que se hará es esperar a ver cómo llega cada corredor al Tour y la carretera va a poner a cada uno en su sitio", señaló el colombiano.

Por otro lado, el corredor de Zipaquirá contó que tiene una muy buena relación con Chris Froome y Geraint Thomas a pesar de que no hablan todos los días.

"No he hablado con ellos, nos la llevamos muy bien. A Froome le tengo una gran estima y Thomas es muy tranquilo. Tampoco estamos hablando todos los días, pero nos la llevamos muy bien", indicó.

Lea también: Pogacar piensa en en el Tour y define su futuro deportivo hasta 2024

Finalmente, Egan aceptó algunas posturas que podría tomar el Ineos teniendo en cuenta su origen y la nacionalidad de los otros dos líderes.

"Entiendo claramente al equipo, en la situación de que puedan estar interesados en ganar un quinto Tour con Froome u otro con Thomas, que son los corredores británicos, eso es importante para ellos, entiendo esa posición", puntualizó,