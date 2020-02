El pedalista colombiano Egan Bernal recordará el 2019 como un año en el que pudo llegar a los más alto del ciclismo mundial, pero en el que también tuvo golpes muy duros en su carrera deportiva.

El año comenzó con el anuncio del Team Ineos que confirmaba al ciclista colombiano como el líder de la escuadra para el Giro de Italia. Sería este su primer gran reto al frente del equipo y por su puesto su preparación no fue como las anteriores. Su nivel era el mejor, según como él mismo explica sus números nunca habían sido mejores.

"El año pasado estaba preparando el Giro de Italia, la verdad que me encontraba muy bien, estaba andando muy bien, nunca había estado tan delgado, los tiempos que estaba haciendo eran los mejores tiempos de mi vida, sentía que había hecho un trabajo muy grande, muy bueno", explicó el ciclista.

Sin embargo, una semana antes Egan sufrió una fuerte caída que le dejó, entre otras molestias, una fractura de clavícula: esto lo alejó completamente de la posibilidad de estar en la 'Maglia Rosa'. Un hecho que para el colombiano fue el más complicado de lo que va de su carrera.

"Una semana antes de la competencia me caí, ese día fue muy triste no solo por no poder ir al carrera, sino porque sentí que había perdido todo el trabajo con mi entrenador y la sensación de culpa por el trabajo de todo el equipo fue muy duro. A la postre pues me fue muy bien (risas) me gané el Tour", explicó el deportista.

Para Egan el trabajo del equipo fue clave en su recuperación de esta baja en el Giro, pero también para afrontar el nuevo reto que fue participar en el Tour de Francia y al final quedarse con el título convirtiéndose en el deportista más joven en conseguirlo, con tan solo 22 años.

"El ciclismo es un deporte en equipo, no es un deporte individual. Nosotros estamos corriendo por el tiempo y cuando nos subimos en un podio se sube una persona, pero representando el trabajo de todo el equipo. Cuando Richard ganó el Giro de Italia se levantó para representar al Movistar y yo me subí en el Tour para representar al Ineos; seguramente si no hubiera sido por mis compañeros, no hubiera podido estar ahí", dijo Egan.

El colombiano finalmente aseguró que el amor por la bicicleta es muy grande y que ha aprendido a valorar cada uno de los momentos que tiene con ella, hasta el hecho de sufrir cuando sale a montar en una competencia, pero al final disfrutar de poder hacerlo superándose día a día.

"El ciclismo es un deporte muy duro, es un deporte en el que uno sufre, pero sufre de una manera chévere; prácticamente cuando uno va montando en bicicleta va muriendo lentamente porque está en la salida larga y uno está muriendo, muriendo y hay que tener esa resistencia para decir que voy a llegar hasta el final, pero la resistencia no solamente es física, sino también mental a veces es muy duro estar en la bicicleta", finalizó el pedalista.