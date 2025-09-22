Egan Bernal acabó con los rumores y definió su equipo en 2026

Egan Bernal definió su equipo para 2026

Mientras Egan Bernal está concentrado para disputar el Campeonato Mundial de Ruta en Ruanda dio a conocer cuál será su futuro en el 2026.

Bernal reiteró que su contrato con el INEOS Grenadiers está pactado hasta diciembre de 2026 y en sus planes está cumplir al 100% con su compromiso en el equipo británico.

El ciclista colombiano aclaró la información en diálogo con Ditu. "El siguiente año sí o sí voy a estar con el INEOS", dijo.

Por otro lado, Egan aseguró que tiene una buena relación con Jonas Vingegaard y además admira lo que ha hecho el Visma Lease a Bike en los últimos años.