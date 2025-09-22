Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 13:29
Egan Bernal acabó con los rumores y definió su equipo en 2026
Egan Bernal habló de su futuro en el World Tour.
El futuro del ciclista colombiano Egan Arley Bernal ha generado gran expectativa, teniendo en cuenta la información que se dio a conocer desde Europa, la cual asegura que el campeón del Tour de Francia 2019 y Giro de Italia 2021 dejará de ser parte del INEOS Grenadiers y se convertiría en nuevo integrante del Visma Lease a Bike.
Bernal se uniría a la formación neerlandesa como principal gregario de Jonas Vingegaard, aunque tendría la oportunidad de luchar por sus propias victorias en otras carreras.
Egan Bernal definió su equipo para 2026
Mientras Egan Bernal está concentrado para disputar el Campeonato Mundial de Ruta en Ruanda dio a conocer cuál será su futuro en el 2026.
Bernal reiteró que su contrato con el INEOS Grenadiers está pactado hasta diciembre de 2026 y en sus planes está cumplir al 100% con su compromiso en el equipo británico.
El ciclista colombiano aclaró la información en diálogo con Ditu. "El siguiente año sí o sí voy a estar con el INEOS", dijo.
Por otro lado, Egan aseguró que tiene una buena relación con Jonas Vingegaard y además admira lo que ha hecho el Visma Lease a Bike en los últimos años.
Próximos objetivos de Egan Bernal
En la recta final del 2025, Egan Bernal afrontará el Campeonato Mundial de Ruta en Ruanda y posteriormente tomará la partida del Giro de Lombardía.
Bernal también se enfocará en el 2026 en volver a ocupar los primeros lugares en la clasificación general de las pruebas que dispute.
Fuente
Antena 2