Egan Bernal, atento con posible cancelación de la Strade Bianche

Egan Bernal está atento a las últimas noticias que se puedan conocer sobre si habrá o no habrá carrera de la Strade Bianche, una de las clásicas más importantes del ciclismo mundial que se supone se realizará este sábado 6 de marzo.

Mire acá: El duelo esperado: Nairo Quintana y Egan Bernal se enfrentarán en una clásica italiana

¿Por qué está en vilo la carrera? Según se comunicó en Italia hay varias restricciones en la región de Siena debido a los últimos brotes de Covid-19. Este hecho tiene en alerta a las autoridades sanitarias que podrían tomar una decisión respecto a la realización del evento.

No obstante, pese a que dicho territorio está en 'código rojo', la organización insiste en que no habría ningún tipo de inconveniente para poder hacer la carrera. Aunque claro, abre la posibilidad a un cambio de planes a última hora.

"Aunque Siena ahora está clasificado como 'código rojo', eso no tiene ningún impacto en la carrera, solo en el público. Por supuesto, cualquier cosa puede pasar con el virus, pero por el momento aún no hemos recibido ningún aviso de que la carrera no puede tener lugar", contó la organización.

La empresa organizadora de la clásica, RCS Sport, afirma que la carrera está confirmada en este momento, por eso los ciclistas no deben parar de entrenar pensando en que sí competirán.

Puede ver: Egan Bernal y el gran obstáculo que tendrá en el próximo Giro de Italia

Egan Bernal, entretanto, intentará hacer lo mejor posible en este nuevo reto que servirá de preparación para el Giro de Italia. La Strade Bianche se correrá en 205 kilómetros llenos de tierra que dificulta el pedaleo de los protagonistas y, en muchas ocasiones, provoca caídas.