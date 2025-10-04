Actualizado:
Egan Bernal brilló en el Giro de Emilia; nuevo top 5
El mexicano Isaac del Toro se quedó con la victoria.
El ciclista colombiano Egan Arley Bernal (INEOS Grenadiers) tuvo una destacada actuación este sábado 4 de octubre en la edición 108 del Giro de Emilia al ocupar la cuarta posición en la carrera que dejó como ganador al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates).
Bernal disputó hasta los últimos kilómetros la victoria de la prueba, sin embargo, no pudo igualar el ritmo impuesto por Isaac del Toro y Thomas Pidcock en los metros definitivos.
En el remate de la jornada, Del Toro demostró mayor fortaleza para lanzar un fuerte sprint con el que superó a Pidcock y de esta manera quedarse con la victoria.
Egan cruzó la meta en un segundo grupo que estuvo reducido y en el que estuvieron figuras de la talla de Primoz Roglic, Adam Yates y Lenny Martínez.
#GirodellEmilia 🇮🇹— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 4, 2025
What brilliant fighting spirit from @Eganbernal to take fourth place in Italy. He got stronger as the finishing laps went deeper, securing a quality result 👏👏👏 pic.twitter.com/AxqdExz2vU
Top 5 del Giro de Emilia
1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates)
2. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 1''
3. Lenny Martínez (Bahrain Victorious) a 5''
4. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 5''
5. Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) a 5''
Tras el Giro de Emilia, Egan Bernal continuará la recta final de la temporada 2025 disputando el 6 de octubre la Coppa Bernocchi y el 7 del mismo mes se espera que tome la partida de la Tre Vall Varesine.
Finalmente, Bernal integraría la nómina del INEOS Grenadiers en el Giro de Lombardía.
