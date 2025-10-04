Egan Bernal brilló en el Giro de Emilia; nuevo top 5

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal (INEOS Grenadiers) tuvo una destacada actuación este sábado 4 de octubre en la edición 108 del Giro de Emilia al ocupar la cuarta posición en la carrera que dejó como ganador al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates).

Bernal disputó hasta los últimos kilómetros la victoria de la prueba, sin embargo, no pudo igualar el ritmo impuesto por Isaac del Toro y Thomas Pidcock en los metros definitivos.

En el remate de la jornada, Del Toro demostró mayor fortaleza para lanzar un fuerte sprint con el que superó a Pidcock y de esta manera quedarse con la victoria.

Egan cruzó la meta en un segundo grupo que estuvo reducido y en el que estuvieron figuras de la talla de Primoz Roglic, Adam Yates y Lenny Martínez.