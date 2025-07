Egan Bernal comenzó a preparar su GRAN objetivo del 2025

Egan Bernal y su próximo objetivo del 2025

Mientras el mundo del ciclismo estará atento al Tour de Francia, el colombiano Egan Bernal se enfocará en preparar lo que será su participación en la edición 80 de la Vuelta a España, que se disputará desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre.

Bernal confirmó el inicio de sus trabajos para la prueba española con una publicación en sus redes sociales en la que dejó el mensaje: "Me comí 2 arepas, me tome un café, me eché mi BeePeace y salí con la fe. Y luego… Me fui a preparar La Vuelta España".