Egan no se esconde y reta a a los capos del World Tour para la Vuelta a España 2024

Egan Bernal se alista para lo que será una nueva temporada del ciclismo internacional. El pedalista de Zipaquirá busca volver a competir en el máximo nivel tars haber cumplido un año de transición luego del accidente que casi le cuesta a vida.

Para el ganador del Tour de Francia 2019 solo hay un objetivo en mente de cara al próximo curso. El corredor del Ineos sabe que tiene como meta completar el trébol de grandes competencias en su palmarés.

Después de un año en el que pudo competir en las grandes vueltas en posición de gregario, Bernal quiere dar el salto entre los candidatos a quedarse con el triunfo de algunas de las clasificaciones generales. Para el colombiano hay una gran alternativa en una carrera.

Lea también: Nairo se alista para su vuelta al Movistar: se estrenaría en Colombia ante Pogacar o Vingegaard

En una entrevista al portal 'Cyclingnews', el cafetero hizo referencia a las reflexiones tras su accidente: “La firma en que sobreviví a eso no es normal, por eso estoy feliz de estar vivo. En el ciclismo solo piensas en ser el número uno y ganar el Tour de Francia y eso hacía antes del accidente, pero cuando te das cuenta de que eres una persona normal y que no te puedes mover en la cama... tuve suerte. En la Vuelta, aunque no conseguí grandes resultados, pude disfrutar, atacar mucho y no estuve lejos de los mejores”.

Posteriormente, habló sobre las opciones de ganar la Vuelta a España 2024: “Cuando ya has vivido lo que significa ganar una gran vuelta y sólo me falta ganar una grande como La Vuelta... Entonces creo que la puedo ganar si sigo teniendo la mentalidad de ser uno de los mejores. Para mí, para estar totalmente feliz con mi carrera, solo me falta La Vuelta”.

Para Egan sus mayores rivales pueden ser los capos del World Tour: “Rivales como Evenepoel y Vingegaard quieren ganar todas las carreras, llegan en buena forma para ganar y para eso hay que trabajar fuerte y duro. No creo que tengan nada, que yo no tenga y al revés. Sería bonito comparar mi nivel con el de ellos en una situación normal”.

Le puede interesar: ¿En qué posición del medallero terminó Colombia tras el cierre de los Juegos Panamericanos?

Por ahora, Egan se alista para lo que será el arranque de la temporada y estará viajando a Europa a finales de noviembre. Allí, Ineos organizará su calendario para definir las carreras de cada ciclista.