Egan Bernal confirmó que dio negativo en la prueba de coronavirus

Egan Bernal anunció el resultado de la prueba que se hizo del coronavirus, luego que llegará Colombia hace una semanas proveniente de una zona con alto contagio en Europa. El corredor del equipo Ineos se viene entrenando en los últimos días en su residencia de Zipaquirá a la espera de saber cuándo volverá a la carretera para competir en las principales carreras del World Tour.

“Hace ya unos días llegué de Europa y me aislé en mi casa como dicen las autoridades. Después de unos días contacté al Ministerio de Salud, ya que venía de una zona de alto riesgo de contagio. Ayer vinieron a mi casa a hacerme el control y el resultado es negativo. De igual forma seguiré en mi casa, voy a seguir cumpliendo con la cuarentena y apoyando a mi país. Quiero invitar a mi gente colombiana a que no salga a las calles si no es necesario. No todos tienen los mismos beneficios y comodidades (eso es claro), pero en lo posible estar en casa.

“Y al Ministerio de Salud y a todas las personas que en este momento están trabajando día y noche para controlar esta situación quiero agradecerles enormemente de parte de toda Colombia. Esto es más valiente que ganar un Tour y ustedes en este momento son héroes nacionales”, escribió el corredor en un mensaje publicado a través de Instagram.

Así como Egan Bernal, Nairo Quintana también se encuentra en cuarentena después de haber participado en la París-Niza donde ganó la última etapa de la competencia. El colombiano llegó el lunes pasado y de inmediato se aisló para descartar cualquier tipo de contagio, cortando de esa forma una temporada que había iniciado de forma destacada con el equipo Arkea.