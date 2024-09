Egan Bernal da la sorpresa: confirmó objetivo final para el World Tour 2025

Egan Bernal se alista para lo que será el remate de la temporada 2024. Aún no se ha confirmado si el ciclista zipaquireño correrá alguna carrera adicional en el curso de este año, pero el INEOS ya hace planes sobre lo que será el trabajo y los objetivos del cundinamarqués para el siguiente año.

Para el pedalista cafetero, los objetivos pasan por ser protagonista en las principales carreras de la UCI. El ganador del Tour de Francia y el Giro de Italia sabe qué competir con hombres como Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel no es tarea sencilla, pero ya tiene un objetivo en mente.

Después de un año sin mucho protagonismo, Egan sabe que para volver a pelar mano a mano con los jefes de filas de los principales equipos del World Tour tiene que recuperarse de gran manera. El colombiano reveló que tuvo algunas molestias físicas que ya ha superado.

“Tenía una hernia que me estaba pinchando el nervio y me dolía mucho. De momento ha sido muy buena la recuperación. No he montado, así que no sé si en la bicicleta me está funcionando, pero en la vida normal ya cambió del cielo a la tierra. Yo tenía dolor crónico”, dijo inicialmente el ciclista sobre su estado de salud actual.

Sobre su principal objetivo para el próximo curso, el cafetero fue contundente sobre cuál es la carrera a la que apostará para el 2025: “El equipo me apoya y todas las decisiones que estamos tomando van enfocadas en la Vuelta. No sé qué carreras voy a hacer, pero todo va a ir enfocado en esa última carrera”.

Adicionalmente, el ciclista nacional confirmó que tiene en sus planes organizar un fondo que sea en Bogot¨con un circuito urbano: “Nos propusimos hacer un evento de grandes dimensiones, el primero 100 % urbano, que integrará a ciclistas profesionales y aficionados, y que nos permitirá disfrutar de nuestra ciudad en una actividad con un claro mensaje hacia la sostenibilidad y la inclusión”.

Se espera que Egan pueda dar un gran golpe de opinión en el remate de la siguiente temporada. El colombiano busca el título de la ronda ibérica para completar la triple corona.