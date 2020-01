Egan Bernal cumple 23 años. El gran campeón del Tour de Francia le dio este título a Colombia con una edad de 22. Pese a su juventud, suma varios trofeos que lo destacan como uno de los ciclistas con mayor futuro en el World Tour.

