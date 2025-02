Egan Bernal dejó esperanzador mensaje, a pesar de caída y fractura: advertencia a sus rivales

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal (INEOS Grenadiers) tuvo este lunes 17 de febrero su debut oficial en Europa en la temporada 2025, después de haber ganado los campeonatos nacionales de Colombia en sus pruebas contrarreloj y de fondo.

A pesar de demostrar un altísimo nivel y mostrarse como uno de los corredores con mayor protagonismo y movimientos en la Clásica a Jaén, el escarabajo de 28 años no pudo finalizar la prueba al sufrir una aparatosa caída a cerca de 10 kilómetros para la meta.

Lea también: Ineos confirmó la lesión de Egan Bernal tras caída en la Clásica Jaén

En la parte definitiva de la carrera española, Egan se vio sorprendido por un ataque del mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates). Al momento de responder a la acción de su rival, el colombiano perdió el control de su bicicleta en pleno descenso, por lo que terminó cayendo.

El incidente le produjo a Bernal una fractura de clavícula, por lo que tuvo que ser remitido a un centro médico. Horas después. el ciclista del INEOS fue dado de alta para adelantar su recuperación para supervisión de la escuadra británica.

Egan Bernal, optimista, a pesar de caída

A pesar de sufrir la caída y la fractura de clavícula, Egan Bernal se mostró optimista en sus declaraciones oficiales al INEOS y en una publicación hecha en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Bernal se mostró contento por la victoria de su compañero de equipo Michel Kwiatkowski y además dejó una contundente advertencia a sus rivales al no registrar dolores de espalda.

"Ganar es ganar y de qué forma Kwiatkowski. Me disfruté esta carrera hasta que 💥 … Pero aún así súper contento y orgulloso de cómo corrimos hoy. INEOS Grenadiers is coming. Y yo? Muchachos sin dolor de espalda es otra cosa", dijo.

Vea también: En video quedó registrada la dura caída de Egan Bernal en la Clásica de Jaén

Poro otro lado, en el portal oficial del INEOS, el colombiano destacó la forma en la que corrió él y sus compañeros.

Estoy muy feliz de empezar a competir nuevamente en Europa, especialmente con mi nueva camiseta de campeón colombiano y también comenzando con una victoria de Kwiato. La forma en que corrimos fue genial y fue muy agradable ser parte de un gran equipo. Me sentía muy fuerte y obviamente estoy triste por haberme caído, pero al mismo tiempo la forma en que me sentí durante la carrera me dio mucha confianza y motivación para seguir trabajando duro, la temporada (por delante) es muy larga. Me he sentido muy bien en las tres carreras que he hecho, así que tengo que seguir trabajando y espero volver pronto", puntualizó.