Egan Bernal destapó su gran objetivo en la primera crono de la Vuelta a España

Egan Bernal y su objetivo para la primera crono de la Vuelta a España

Este miércoles 27 de agosto se llevará a cabo la etapa 5 de la Vuelta a España, la cual será una de las grandes pruebas para los aspirantes de la clasificación general.

La fracción será una contrarreloj por equipos de 24.1 kilómetros con inicio y meta en Figueres.

Al respecto, Egan Bernal aseguró que su objetivo será tratar de recuperar tiempo y enfocarse en las próximas llegadas en alto de la Vuelta a España.

“Veníamos pensando todo el día en la crono de mañana, así que nada obviamente también quería hacer el sprint, pero ya no podía. Todos estamos intentando guardar para mañana en la crono. El objetivo por el momento es mañana hacer una buena crono con los muchachos, tratar de recuperar y mirar como nos va en la primera llegada en alto", afirmó Egan al final de la etapa 4.