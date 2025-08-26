Actualizado:
Mar, 26/08/2025 - 13:41
Egan Bernal destapó su gran objetivo en la primera crono de la Vuelta a España
Egan Bernal es cuarto en la clasificación general de la Vuelta a España.
Egan Bernal se mantiene como uno de los grandes protagonistas de la edición 80 de la Vuelta a España. Después de disputarse este martes 26 de agosto la etapa 4, el ciclista colombiano se ubica en la cuarta posición de la clasificación general.
Bernal está a 14 segundos del francés David Gaudu (Groupama FDJ), quien lidera la carrera con el mismo tiempo de Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), pero le gana la posición por haber terminado mejor ubicado en las cuatro etapas disputadas.
Egan Bernal y su objetivo para la primera crono de la Vuelta a España
Este miércoles 27 de agosto se llevará a cabo la etapa 5 de la Vuelta a España, la cual será una de las grandes pruebas para los aspirantes de la clasificación general.
La fracción será una contrarreloj por equipos de 24.1 kilómetros con inicio y meta en Figueres.
Al respecto, Egan Bernal aseguró que su objetivo será tratar de recuperar tiempo y enfocarse en las próximas llegadas en alto de la Vuelta a España.
“Veníamos pensando todo el día en la crono de mañana, así que nada obviamente también quería hacer el sprint, pero ya no podía. Todos estamos intentando guardar para mañana en la crono. El objetivo por el momento es mañana hacer una buena crono con los muchachos, tratar de recuperar y mirar como nos va en la primera llegada en alto", afirmó Egan al final de la etapa 4.
Así está la clasificación general de la Vuelta a España - Etapa 4
1. David Gaudu (Groupama FDJ) a 15H45'50''
2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) MT
3. Giulio Ciccone (Lidl Trek)) a 8''
4. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 14''
5. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling) a 16''
6. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 16''
7. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 16'
8. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 16''
9. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a 16''
10. Marc Soler (UAE Team Emirates) a 16''
Fuente
Antena 2