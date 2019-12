Egan Bernal, el protagonista del mensaje navideño del Team INEOS

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal Gómez sin duda fue la principal figura del deporte colombiano y de su equipo el Team INEOS al ganar por primera vez para el país el Tour de Francia.

Bernal, además también festejó los títulos de la París-Niza y el Tour de Suiza, para ratificarse como una de la estrellas del ciclismo a nivel mundial.

Le puede interesar: Egan Bernal, el 'Escarabajo de Oro': más elogios para el colombiano

Por el importan lugar que se ha ganado por su esfuerzo y dedicación, el nacido en Zipaquirá fue el protagonista del mensaje navideño de la escuadra británica.

El INEOS compartió un video en sus redes sociales en el cual se ve a Egan poniendo a unas pequeñas figuras que representan a los ciclistas de su equipo y además llevando a cabo la hazaña que le permitió ganar el Tour de Francia 2019, mientras un narrador relata lo acontecido.

Lea además: Por culpa de Egan Bernal, Geraint Thomas confesó sentirse "frustrado"

Finalmente, el colombiano le desea una Feliz Navidad a los fanáticos del ciclismo a nivel mundial.

2019 was a great year on paper. Here's our Christmas card to you 🎁 pic.twitter.com/q4WJ6YHXyt