Egan Bernal, entre los cinco ciclistas que mejor ganan en el mundo

Según el diario L'Équipe, el ciclista colombiano Egan Bernal está en el top 5 de los ciclistas que más ganan en el mundo. El corredor del Team Ineos se ha destaco por sus grandes triunfos en el World Tour y, por supuesto, la obtención de la carrera más importante en el mundo del ciclismo, el Tour de Francia.

Bernal se encuentra en la cuarta posición de los pedalistas que más dinero ganan con 2.7 millones de euros. El de Zipaquirá se encuentra detrás de Peter Sagan, el primero con 5 millones, luego le sigue Chris Froome con 4.5, Geraint Thomas aparece tercero con 3.5 y el quinto, por detrás del colombiano, es Fabvio Aru con 2.6.

💰 The 5 best paid cyclists in 2020 according to @lequipe newspaper published today 👇

