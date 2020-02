Egan Bernal espera dar un gran "show" en el Tour Colombia, aunque dejó claro su objetivo

El ciclista zipaquireño de 23 años Egan Arley Bernal Gómez es sin duda la principal figura que tendrá el Tour Colombia 2.1 después de haber conseguido en 2019 ganar por primera vez para el país el Tour de Francia con el equipo INEOS.

Bernal ya compitió al más alto nivel en Colombia al participar en los Campeonatos Nacionales de Ruta en los cuales se quedó con la medalla de bronce en la contrarreloj, mientras que fue plata en la prueba de fondo que tuvo como gran ganador a Sergio Andrés Higuita.

A cuatro días de que de inició el Tour Colombia 2.1, el líder de la escuadra británica del INEOS tuvo una breve charla con el portal oficial de su equipo en donde destacó la importancia que tiene la carrera, aunque dejó claro que su principal objetivo en el año es el Tour de Francia.

"Realmente quiero hacer lo mejor en el Tour Colombia 2.1, es una carrera en casa y quiero dar el mejor show para las personas; es una prueba que está muy temprano en la temporada por lo que es normal que no esté al 100 % ya que el gran objetivo es el Tour de Francia; sin embargo, quiero hacer una buena presentación para brindar un buen show a las personas teniendo en cuenta que es la única oportunidad que hay de competir en el país", dijo.

🗣"I really want to go there, push hard and put on a good show."@EganBernal looks forward to the start of @TourColombiaUCI and discusses what it will mean for him to be racing in Colombia again 🇨🇴📽 pic.twitter.com/APmUSPCaQ9