Egan Bernal fue víctima de millonario robo: ¿qué pasó y qué perdió?
El pedalista de 28 años contó con tristeza la noticia.
Uno de los ciclistas colombianos más exitosos y reconocidos en el mundo entero es sin duda Egan Bernal (ganador de un Tour de Francia en 2019 y de un Giro de Italia en 2021), el pedalista nacido en Zipaquirá, Cundinamarca, es también un ejemplo de superación y resiliencia deportiva, recordando que en enero de 2022 sufrió un fuerte accidente en su bicicleta que puso en riesgo su vida.
Egan logró superar esa difícil prueba y contra todo pronóstico, se volvió a subir a la bicicleta para continuar su carrera, incluso, en este 2025 dio muestras del aumento en su rendimiento destacándose en varias competencias de la temporada, como el triunfo en la Etapa 16 de la Vuelta a España, además de los Campeonatos de Colombia Contrarreloj y en Ruta.
Egan Bernal sufre lamentable robo de una de sus más importantes bicicletas
En vísperas de lo que será el ‘Gran Fondo El Origen X Egan 2025’, evento de ciclismo aficionado que se realizará del 14 al 16 de noviembre en Zipaquirá, Cundinamarca, el pedalista colombiano anunció una triste noticia.
Y es que de acuerdo con un video que circula en redes sociales, Egan Bernal cuenta que ha sido víctima del robo de una de sus bicicletas, al parecer, con la que logró ganar el Tour de Francia en el 2019, una pieza que tiene un alto valor económico (pues en promedio una bicicleta profesional vale 50 millones de pesos) y también sentimental para el pedalista de 28 años.
El colombiano informó que se están tomando acciones
En el video, Egan cuenta que están revisando cámaras de seguridad y trabajan para esclarecer los hechos, informando que próximamente contará lo que suceda con este caso de inseguridad que sufre una de las mayores estrellas deportivas que tiene el país en la actualidad.
Cabe recordar que Egan Bernal viene de hacer parte del Giro de Rigo que se llevó a cabo este año en la ciudad de Barranquilla, evento de ciclismo aficionado que también contó con el ciclista Nairo Quintana.
