Egan Bernal fue víctima de millonario robo: ¿qué pasó y qué perdió?

Uno de los ciclistas colombianos más exitosos y reconocidos en el mundo entero es sin duda Egan Bernal (ganador de un Tour de Francia en 2019 y de un Giro de Italia en 2021), el pedalista nacido en Zipaquirá, Cundinamarca, es también un ejemplo de superación y resiliencia deportiva, recordando que en enero de 2022 sufrió un fuerte accidente en su bicicleta que puso en riesgo su vida.

Egan logró superar esa difícil prueba y contra todo pronóstico, se volvió a subir a la bicicleta para continuar su carrera, incluso, en este 2025 dio muestras del aumento en su rendimiento destacándose en varias competencias de la temporada, como el triunfo en la Etapa 16 de la Vuelta a España, además de los Campeonatos de Colombia Contrarreloj y en Ruta.

Lea también: Movistar Team pierde fichaje de lujo; el ciclista decidió renovar con su equipo