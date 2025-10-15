Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 09:38
Egan Bernal ganó 11 posiciones; así está el ranking UCI
El colombiano escaló posiciones después de disputar las clásicas de fin de año.
Egan Arley Bernal se ratificó como el mejor ciclista colombiano de la temporada 2025, después de darse a conocer la más reciente actualización del ranking UCI, luego de disputarse el Giro de Lombardía y las clásicas de fin de año del calendario internacional.
Bernal escaló 11 posiciones en el escalafón y ahora se ubica en la casilla 35 con 1742.5 puntos.
El colombiano sumó puntos en la recta final de la temporada, después de haber sido cuarto en el Giro de Emilia, 54 en Tre Valli Varesine, noveno en Gran Piemonte y octavo en el giro de Lombardía.
Pogacar dominó el ranking; Isaac del Toro entró al top 3
Por otro lado, el esloveno Tadej Pogacar, que dominó el calendario UCI 2025, se afianzó en la primera posición, después de su quinto triunfo en Lombardía.
Pogacar llegó a 11680 puntos, por lo que se confirmó como el mejor ciclista del año.
La gran sorpresa del ranking UCI es la presencia del mexicano Isaac del Toro, que escaló a la tercera posición con 5314 unidades, mientras que ne la segunda casilla finalizó Jonas Vingegaard con 5944.14 puntos.
Ranking UCI
1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) - 11680 puntos
2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - 5944.14 puntos
3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates9 - 5314 puntos
4. Mads Pedersen (Lidl Trek) - 5074.45 puntos
5. Joao Almeida (UAE Team Emirates) - 4331.07 puntos
6. Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) - 4128 puntos
7. Thomas Pidcock (Q36.5 pro cycling team) - 3904.38 puntos
8. Mathieu Van Der Poel (Alpecin Deceuninck) - 3838 puntos
9. Óscar Onley (Team Picninc Postnl) - 3185 puntos
10. Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) - 2908 puntos
------------
35. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - 1742.5 puntos
74. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - 1077.5 puntos
109. Einer Rubio (Movistar) - 798 puntos
111. Harold Tejada (Astana) - 795 puntos
185. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) - 521.14 puntos
470. Nairo Quintana (Movistar Team) - 165 puntos
Fuente
Antena 2