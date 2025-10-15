Egan Bernal ganó 11 posiciones; así está el ranking UCI

Egan Arley Bernal se ratificó como el mejor ciclista colombiano de la temporada 2025, después de darse a conocer la más reciente actualización del ranking UCI, luego de disputarse el Giro de Lombardía y las clásicas de fin de año del calendario internacional.

Bernal escaló 11 posiciones en el escalafón y ahora se ubica en la casilla 35 con 1742.5 puntos.

El colombiano sumó puntos en la recta final de la temporada, después de haber sido cuarto en el Giro de Emilia, 54 en Tre Valli Varesine, noveno en Gran Piemonte y octavo en el giro de Lombardía.