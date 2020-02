Egan Bernal ganó el Premio Laureus a Revelación del Año

El ciclista colombiano de veintitrés años Egan Arley Bernal Gómez fue reconocido este lunes con el Premio Laureus 2020 al deportista Revelación del Año, durante la gala que tuvo lugar en el Verti Music Hall de Berlín.

Bernal, primero nacido en su país y primer latinoamericano que gana el Tour de Francia, celebró el reconocimiento a través de un mensaje grabado en vídeo al no encontrarse presente en la gala.

Congratulations @Eganbernal who has won the @LaureusSport World Breakthrough of the Year award 🏆🙌 #Laureus20 pic.twitter.com/NPd1M8jMXM