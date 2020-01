Egan Bernal habló de la Boldenona y respondió a Roglic sobre el favoritismo en el Tour

El vigente campeón del Tour de Francia, Egan Bernal está en nuestro país previo al inicio de la temporada 2020 y aprovechó para hablar de varios aspectos sobre su comienzo de año, rivales para la 'grande boucle' y además de un tema tan sensible en los últimos días como la Boldenona.

Luego del más reciente caso de positivo en un control al dopaje, hablando del tenista Robert Farah, Bernal dijo que no conoce mucho del tema pero que sería importante que desde el ministerio del Deporte se tuviera un control más amplio sobre esta sustancia.

Le puede interesar: INEOS, primer UCI WorldTeam que llegó al país para el Tour Colombia 2.1

"La verdad es algo que no tengo ni idea de cómo funciona, no sé qué tanto de esta carne se vende en Colombia, no sé qué tanta cantidad haya que consumir para salir positivo, pero si es un problema que claramente tenemos en el país. Desde el Ministerio del Deporte se debería iniciar y controlar un poco este tema, pero es algo que no tengo ni idea y por eso prefiero no contestar algo que no sea cierto", indicó el ciclista.

El zipaquireño reiteró que no conoce muy bien del tema pero que sin lugar a duda no es algo ajeno a nuestro país por lo que se deberá tener lupa para evitar nuevos casos como los de Robert Farah y Fabián Puerta, entre otros.

Con relación a lo que será su tercer Tour de Francia, edición en la que espera retener el título, Egan habló de las declaraciones de Primoz Roglic y aseguró que es muy apresurado decir que es favorito a quedarse con el título.

"Cada uno puede hacer las declaraciones que quiera, pero en cierta forma tiene razón. Él va a ser uno de los favoritos al Tour de Francia, deberíamos tenerle mucho respeto, es un contrarrelojista muy bueno y es una persona que no pierde tiempo en la escalada", explicó el colombiano.

Lea también: Colombia Tierra de Atletas, las figuras del futuro en la Vuelta a San Juan

Sin embargo, el pedalista de nuestro país sí reconoció que Primoz Roglic será un competidor a vencer y esto por las condiciones que ha mostrado en otras grandes carreras de este deporte y en la temporada anterior.

"Es la persona a la que hay que vencer, pero el Tour es muy duro, es muy largo, falta mucho para esa competencia, no hemos iniciado la temporada y estamos lejos de decir cosas como esas (que son favoritos)", dijo Egan.

Egan Bernal se prepara para lo que será su participación en los Campeonatos Nacionales de ciclismo que serán en Boyacá y arrancan el 30 de enero.