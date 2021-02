Egan Bernal habló tras su debut en el 2021: "espero estar bien para las grandes carreras"

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal debutó este 3 de febrero en la temporada 2021 al afrontar la edición 51 de la competencia francesa de la Estrella de Besseges. Bernal finalizó la primera fracción en la casilla 115 a dos segundos del ganador del día, Christophe Laporte.

Tras el final de la etapa, el campeón del Tour de Francia 2019 dio sus primeras impresiones ya que no afrontaba una prueba oficial desde que se retiró de la 'Grande Boucle' del 2020 en la jornada 16 por sufrir dolores en la espalda.

Bernal se mostró feliz por volver a la ruta, aunque aceptó que no está en su nivel y por lo pronto espera disfrutar encima de la bicicleta.

“Estoy feliz de regresar. Estoy muy emocionado de iniciar la temporada aquí y el sentimiento se basa en ser feliz y voy a intentar disfrutar la carrera", afirmó.

Con respecto a sus dolencias en la espalda y cómo avanza su recuperación, el ciclista colombiano aseguró que está trabajando fuerte para estar al 100% y si bien no brillará en este tipo de carreras y espera hacerlo en las más importantes.

"He trabajado muy fuerte en mi problema de espalda. Pero creo que será un largo proceso para estar nuevamente al 100% y recuperado de mi lesión en la espalda. Pero he trabajado fuerte y espero estar bien para las grandes carreras", aclaró.

Finalmente, Egan aseveró que no sabe exactamente en qué porcentaje de su nivel está ya que hay día en los que se siente muy bien y otros en los que no está en su mejor momento.

"Es difícil decir qué tanto he avanzado en la recuperación, porque a veces me siento mejor que otros días, pero estoy listo para correr y no sé, veremos lo que se puede hacer hoy y cómo vamos en la bicicleta“, puntualizó.