Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 12:03
Egan Bernal hace historia y gana su primera etapa en la Vuelta a España
En un final de carrera con incidentes en la Vuelta a España la etapa terminó a 8km de la meta con Egan como ganador.
Se corrió la etapa 16 de la Vuelta a España el 9 de septiembre de 2025, una etapa de media montaña que recorría desde Poio hasta Mos.Castro de Herville, por 167,9km. La carrera terminó a 8km de la meta por protestas.
Una carrera en la que se esperaba una fuga tempranera, pero esto no pasó, parecía que todos los equipos estaban interesados en conseguirla y nadie lograba hacerse como tal con ella, tras más de 45 kilómetros de carrera sin fuga por fin se logró dar una escapada por parte de 17 corredores entre los que se encontraban Soler, Landa, Cepeda y el colombiano Egan Bernal.
🚴♂️ Etapa 16 EN VIVO | Vuelta a España 2025🔴
La fuga se prolongó durante gran parte de la carrera hasta que en el Alto de Groba, Landa y Bernal atacaron sacándole diferencia a sus perseguidores que se rompieron en varios grupos permitiendo que se acercase el pelotón de favoritos.
El Alto del Prado fue un punto clave en la carrera en donde un pequeño grupo liderado por el colombiano le llegó a sacar 7 minutos 30 al pelotón, una subida que llegaba a tener 20% de inclinación, fraccionó la fuga y fraccionó al pelotón.
Se vivió un fuerte momento de tensión para el líder de la carrera que sufrió un pinchazo y gracias a la respuesta rápida de su compañero logró no perder tiempo y reintegrarse al pelotón de favoritos.
A falta de 15,5km de toda la fuga únicamente quedaban Egan Bernal y Mikel Landa, un recorrido en el que se jugaban la oportunidad de llevarse la etapa 16 de la Vuelta a España.
Por protestas en la línea de meta la carrera terminó 8km antes donde el colombiano se impuso por primera vez en una Vuelta a España dejando en segundo lugar a Landa en un final que terminó siendo épico. Egan volvió a ganar una etapa en Europa después de 4 años.
En la general Jonas Vingegaard se mantiene en la punta de la carrera seguido por Almeida y mantienen su diferencia con los perseguidores que tampoco pierden tiempo. Por su lado Egan con la victoria se mete doceavo en la general.
RECORRIDO DE LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2025
La decimoséptima etapa de la Vuelta a España se correrá este miércoles 9 de septiembre entre O Barco de Valdeorras y el Alto del Morredero, en una etapa que recorrerá 143.2km y será una etapa de media montaña con final en un puerto de primera categoría.
Antena 2