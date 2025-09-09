Egan Bernal hace historia y gana su primera etapa en la Vuelta a España

La fuga se prolongó durante gran parte de la carrera hasta que en el Alto de Groba, Landa y Bernal atacaron sacándole diferencia a sus perseguidores que se rompieron en varios grupos permitiendo que se acercase el pelotón de favoritos.

El Alto del Prado fue un punto clave en la carrera en donde un pequeño grupo liderado por el colombiano le llegó a sacar 7 minutos 30 al pelotón, una subida que llegaba a tener 20% de inclinación, fraccionó la fuga y fraccionó al pelotón.

Se vivió un fuerte momento de tensión para el líder de la carrera que sufrió un pinchazo y gracias a la respuesta rápida de su compañero logró no perder tiempo y reintegrarse al pelotón de favoritos.

A falta de 15,5km de toda la fuga únicamente quedaban Egan Bernal y Mikel Landa, un recorrido en el que se jugaban la oportunidad de llevarse la etapa 16 de la Vuelta a España.

Por protestas en la línea de meta la carrera terminó 8km antes donde el colombiano se impuso por primera vez en una Vuelta a España dejando en segundo lugar a Landa en un final que terminó siendo épico. Egan volvió a ganar una etapa en Europa después de 4 años.

En la general Jonas Vingegaard se mantiene en la punta de la carrera seguido por Almeida y mantienen su diferencia con los perseguidores que tampoco pierden tiempo. Por su lado Egan con la victoria se mete doceavo en la general.