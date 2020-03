Egan Bernal hizo un llamado a la humildad y a los que aún no creen en él

Egan Bernal adelanta su cuarentena obligatoria en Colombia a la espera que se pueda solucionar la emergencia sanitaria mundial y así regresar a las competencias oficiales que tenía presupuestadas la UCI, entre ellas, la más importante es el Tour de Francia, donde él es el actual campeón.

Mientras eso sucede, el ciclista dialogó con la Federación Colombiana de Ciclismo y contó varios detalles de su vida personal, ante las preguntas de algunos fanáticos. Entre todo ello, confesó que aún hay gente que no cree en él e hizo un llamado a la humildad desde su trono de campeón de la ronda gala.

“Me tenían traumado de cómo iba a hacer el ciclismo de ruta, me lo imaginaba distinto, no pensé que me fuera a ir tan bien… Gente que no me creyó hubo mucha, en mi paso del MTB a la ruta, me dijeron que era error, que era pronto. Esa gente hay en todo momento, después de ganar el Tour de Francia tampoco me creen”.

Sobre su máximo logro deportivo, acotó: "No pienso en lo del Tour de Francia hasta que alguien me lo recuerda, trato de estar con la gente de siempre porque me tratan como siempre. Yo sigo siendo Egan Bernal, que tiene mamá, que lo regaña, que tiene hermano".

Y cerró hablando del cariño que recibe de sus fanáticos: "Es bacano que la gente sienta ese aprecio, me siento orgulloso de lo que hice. Es algo importante que muchos deportistas deben mantener y es la esencia a lo que es uno, a lo que es Egan y no un campeón del Tour”.