Ciclismo
Actualizado:
Sáb, 09/08/2025 - 17:54

Egan Bernal ilusiona para la Vuelta a España: hay un plan

El colombiano está en la recta final de su preparación para la Vuelta a España.

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal está en la etapa final de su preparación para disputar la edición 80 de la Vuelta a España, última grande de la temporada en la que sería el líder del INEOS Grenadiers.

Antes de tomar la partida de La Vuelta el próximo 23 de agosto, Egan disputó la Vuelta a Burgos, en la que tuvo una aceptable actuación al finalizar en la sexta posición de la clasificación general.

Bernal se ubicó a 59 segundo del mexicano Isaac del Toro, quien se quedó con el título.

Egan Bernal se pone a punto para la Vuelta a España

A pesar de no tener gran protagonismo ni realizar los sorprendentes ataques que destacaron en el Giro de Italia, Egan Bernal se perfila como uno de los favoritos para disputar y luchar por el título de la Vuelta a España.

A Egan se le vio con el objetivo de sumar kilómetros en sus piernas y acercarse a su mejor estado de forma, teniendo en cuenta que el inicio de La Vuelta está programado para el 23 de agosto.

Se espera que en los próximos días el colombiano finalice su preparación y reconozca algunas etapas de la carrera ibérica rodando en territorio español.

Entre los principales rivales que tendrá Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España se destacan Richard Carapaz (EF Education Easy Post), Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), Juan Ayuso y Joao Almeida (UAE Team Emirates).

