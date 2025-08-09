Egan Bernal ilusiona para la Vuelta a España: hay un plan

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal está en la etapa final de su preparación para disputar la edición 80 de la Vuelta a España, última grande de la temporada en la que sería el líder del INEOS Grenadiers.

Antes de tomar la partida de La Vuelta el próximo 23 de agosto, Egan disputó la Vuelta a Burgos, en la que tuvo una aceptable actuación al finalizar en la sexta posición de la clasificación general.

Bernal se ubicó a 59 segundo del mexicano Isaac del Toro, quien se quedó con el título.