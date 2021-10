Egan Bernal, la gran figura del primer Critérium del Giro de Italia en Dubái

#SAVETHEDATE 06/11/2021

The first-ever Giro d'Italia Criterium will come to Dubai on 6th November at the largest event in the UAE, Expo 2020 Dubai.

