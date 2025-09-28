Actualizado:
Dom, 28/09/2025 - 08:27
Egan Bernal la pasa mal: ¿Por qué se retiró del Mundial de Ciclismo?
El ciclista colombiano no tuvo la mejor suerte en Ruanda.
Mientras el ciclismo colombiano celebra por las calles del país con el Clásico RCN Sistecrédito 2025 que coronará al ganador de la competencia este domingo 28 de septiembre, el mundo ciclístico estaba esperando con ansias una buena representación por parte de Egan Bernal que estaba compitiendo en Ruanda en el Mundial de la disciplina con la necesidad de darle una victoria al pueblo colombiano.
Sin embargo, de manera infortunada, el en último día del Mundial de Ciclismo que se disputa en Kigali, Ruanda, todo se vino abajo para Egan Bernal y para el ciclismo colombiano por una decisión que tomó el ciclista cafetero y que puede marcar poco a poco la ambición de correr pruebas importantes como las citas orbitales o las grandes competencias europeas.
¿QUÉ PASÓ CON EGAN BERNAL EN EL MUNDIAL DE CICLISMO 2025?
Y es que, en medio de la carrera élite masculina del Mundial de Ciclismo para conocer al nuevo campeón del mundo, Egan Bernal le puso final a su participación de manera anticipada. El colombiano se topó con un recorrido sumamente complicado de 267 kilómetros recorriendo las calles de la capital de Ruanda.
¡EGAN BERNAL NO VA MÁS!— DSPORTS (@DSports) September 28, 2025
El líder de la Selección Colombia se retiró del Campeonato Mundial de Ruta Élite en Ruanda a menos de 85 kilómetros para la meta.
Egan ya perdía más de cinco minutos con el lote principal. #CiclismoAsiDSPORTS pic.twitter.com/H0pi2poJsU
Con casi 200 kilómetros recorridos y a falta de solo 85 para cruzar la línea de meta, Egan Bernal dio el susto cuando decidió terminar su participación y retirarse. Afortunadamente, no fue por alguna lesión ni molestias físicas, sino por una insólita razón. Lejos de terminar la carrera, el colombiano decidió abandonar la prueba definitiva por la diferencia holgada de más de cinco minutos frente al lote principal.
Sin duda alguna, Egan Bernal era el candidato de Colombia para llevarse el título mundial, pero la exigencia de la última etapa de la competencia acabó con las ilusiones cafeteras y con la participación del zipaquireño en el sueño por hacerle frente a Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Isaac Del Toro y Juan Ayuso, que son firmes opciones de coronarse como campeones del mundo.
La decisión tomó por sorpresa a propios y a extraños, pero fue sensata, dado que, a más de cinco minutos de diferencia frente a la cabeza de la carrera, ya era muy difícil que el de Zipaquirá tuviera opciones para pelear por sumarse a la parte alta de la competencia.
HAROLD TEJADA SACÓ LA CARA POR COLOMBIA
La primera participación de Egan Bernal en el Mundial de Ciclismo en Ruta quedó en evidencia por la gran diferencia de tiempo que lo llevó a tomar la decisión de retirarse. Colombia tenía a Egan como el firme candidato, pero su retiro permitió ver a otros representantes como Harold Tejada.
Brandon Rivera y Walter Vargas también tomaron la decisión de abandonar el Mundial en la última jornada, y ahí apareció Harold Tejada que tuvo una destacada participación, corriendo y desafiando a los grandes competidores con el rótulo de campeones.
Harold Tejada, quien había tenido una Vuelta a España muy buena como preparación para el Mundial logró dar el golpe y ante los retiros de sus compatriotas, pudo competir de frente con Tadej Pogacar e Isaac Del Toro cuando ya quedaban poco más de 90 kilómetros para el final de la carrera.
