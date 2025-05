Egan Bernal recibe 'portazo' de Juan Ayuso previo al inicio del Giro de Italia

Juan Ayuso no contempla a Egan Bernal como su máximo oponente

El pedalista español de 22 años, que viene de ganar la Tirreno Adriático y obtener un segundo lugar en la Vuelta a Cataluña, es uno de los máximos favoritos a ganar el Giro de Italia en este 2025 y parte como líder del UAE Team Emirates en reemplazo de Tadej Pogacar.

Ayuso sabe de su potencial y del buen momento en el que llega para disputar este Giro de Italia, por eso, apunta alto y previo al inicio de esta carrera confesó el nombre del rival a vencer y que podría molestar su camino en la obtención del título, mencionando a Primoz Roglic.

“Principalmente, el favorito es RogliC. Cuantas más bazas tenga el equipo y más le podamos meter presión, mejor. Hasta que podamos vamos a intentar presionarle y ponerle contra las cuerdas. Luego, la carretera nos pondrá en nuestro lugar”, manifestó Ayuso en una entrevista con el diario Marca.

El español no dio más nombres ni tampoco se refirió al colombiano Egan Bernal, quien medios españoles e incluso la carrera incluyeron dentro de su corto listado de favoritos a pelear puestos importantes.

“Egan Bernal (Ineos) regresa con cautela, pero con ganas. El campeón del Giro 2021 busca reencontrarse con su mejor versión tras dos años marcados por la recuperación. Su rendimiento en las últimas vueltas ha sido prometedor”, dijo por ejemplo el diario Sport de España.

Juan Ayuso también habló de su objetivo en esta carrera y que la palabra fracaso no entraría en su cabeza si no llega a quedarse con el título en este primera gran carrera del año, donde Egan Bernal supo ser campeón en el 2021.

“Es el sueño. No quiero decir que es el objetivo porque luego, si hago segundo o tercero, creo que tampoco sería un fracaso. Ya he hecho podio una vez en una grande, siendo tercero en La Vuelta. Quiero mejorarlo. Por eso no quiero ponerme el peso de decir que solo la victoria no es el objetivo porque si hago segundo y una buena carrera me iría con buen sabor de boca. Pero, de inicio, está la ambición de que puede haber una oportunidad”, añadió Ayuso.