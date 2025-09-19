Egan hizo sorpresiva confesión sobre su futuro: Vingegaard involucrado

Durante una charla con periodistas, el campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia reafirmó su compromiso con la escuadra británica. “Tengo contrato hasta el siguiente año y sigo en Ineos hasta 2026. Aparte es un equipo que me ha dado muchísimo, estoy acá desde 2018… Me siento como en casa, me ha tratado muy bien”, expresó Bernal.

Estas palabras reflejan no solo gratitud, sino también estabilidad dentro de un conjunto que ha sido clave para su recuperación tras el grave accidente de 2022.

En el ambiente ciclista, diversos portales italianos aseguraban que Vingegaard tenía interés en contar con el colombiano para reforzar su bloque en las grandes vueltas. Sin embargo, el nacido en Zipaquirá fue enfático en que no hay ningún acuerdo y que su contrato vigente lo mantiene fiel al proyecto del Ineos Grenadiers.

Aun así, Bernal no dejó pasar la ocasión para elogiar al danés. Con sinceridad y respeto, señaló: “Imagínate a quien no le gustaría compartir equipo con él”. Además, definió a Vingegaard como “uno de los ciclistas más fuertes en la historia” y resaltó su carácter competitivo. Este reconocimiento evidencia la admiración mutua entre ambos pedalistas y alimenta las expectativas de que en un futuro puedan coincidir bajo los mismos colores, aunque, por ahora, sea solo una posibilidad.