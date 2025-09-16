Egan Bernal sacudió el ranking UCI tras la Vuelta a España; posiciones de colombianos

Finalizó la Vuelta a España y pronto se dará por cerrado el calendario World Tour de 2025, razón por la que la entrega más reciente del ranking UCI (16 de septiembre) probablemente no sufra mayores modificaciones hasta fin de año.

En la ronda española la participación de los ciclistas colombianos fue sobresaliente, pues tres 'escarabajos' se metieron en el 'top 20' de la clasificación general y uno de ellos (Egan Bernal) ganó etapa, la 16.

En consecuencia, el ranking UCI ha traído consigo buenas noticias para los colombianos, principalmente con Egan (Ineos Grenadiers), quien subió 28 casillas y se consolida como el mejor 'escarabajo' de la actualidad. En la parte alta, Jonas Vingegaard (Team Visma) pasó ahora es segundo y Joao Almeida (UAE Team Emirates) luce quinto.

Top 10 del ranking UCI luego de la vuelta a España

1. Tadej Pogačar – UAE Team Emirates XRG – 11235 pts

2. Jonas Vingegaard – Team Visma | Lease a Bike – 5904.14 pts

3. Mads Pedersen – Lidl-Trek – 5287.45 pts

4. Mathieu Van der Poel – Alpecin-Deceuninck – 4661 pts

5. Joao Almeida – UAE Team Emirates XRG – 4334.07 pts

6. Isaac Del Toro – UAE Team Emirates XRG – 4194 pts

7. Remco Evenepoel – Soudal Quick-Step – 3553 pts

8. Thomas Pidcock – Q36.5 Pro Cycling Team – 3481.38 pts

9. Oscar Onley – Team Picnic PostNL – 3182 pts

10. Giulio Ciccone – Lidl-Trek – 2967.88 pts