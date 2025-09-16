Actualizado:
Egan Bernal sacudió el ranking UCI tras la Vuelta a España; posiciones de colombianos
El zipaquireño ganó la etapa 16 de la ronda española y acabó en la casilla 17 de la clasificación general.
Finalizó la Vuelta a España y pronto se dará por cerrado el calendario World Tour de 2025, razón por la que la entrega más reciente del ranking UCI (16 de septiembre) probablemente no sufra mayores modificaciones hasta fin de año.
En la ronda española la participación de los ciclistas colombianos fue sobresaliente, pues tres 'escarabajos' se metieron en el 'top 20' de la clasificación general y uno de ellos (Egan Bernal) ganó etapa, la 16.
En consecuencia, el ranking UCI ha traído consigo buenas noticias para los colombianos, principalmente con Egan (Ineos Grenadiers), quien subió 28 casillas y se consolida como el mejor 'escarabajo' de la actualidad. En la parte alta, Jonas Vingegaard (Team Visma) pasó ahora es segundo y Joao Almeida (UAE Team Emirates) luce quinto.
Top 10 del ranking UCI luego de la vuelta a España
1. Tadej Pogačar – UAE Team Emirates XRG – 11235 pts
2. Jonas Vingegaard – Team Visma | Lease a Bike – 5904.14 pts
3. Mads Pedersen – Lidl-Trek – 5287.45 pts
4. Mathieu Van der Poel – Alpecin-Deceuninck – 4661 pts
5. Joao Almeida – UAE Team Emirates XRG – 4334.07 pts
6. Isaac Del Toro – UAE Team Emirates XRG – 4194 pts
7. Remco Evenepoel – Soudal Quick-Step – 3553 pts
8. Thomas Pidcock – Q36.5 Pro Cycling Team – 3481.38 pts
9. Oscar Onley – Team Picnic PostNL – 3182 pts
10. Giulio Ciccone – Lidl-Trek – 2967.88 pts
Posiciones de los colombianos en el ranking UCI tras la Vuelta a España
Egan Bernal es el mejor colombiano, luego de ser 17 en la general de la Vuelta y ganar una etapa, subió al puesto 51 (era 79) con 1402.5 puntos.
El bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), decimoquinto en la Vuelta, pasó del puesto 97 al 71 con un total de 1077.5 puntos.
El boyacense Einer Rubio (Movistar Team), quien no corrió la Vuelta, se mantiene como el tercer mejor colombiano del ranking UCI, pese a que bajó ocho puestos, pasando del 105 al 113 con 786 puntos.
Harold Tejada (XDS Astana), nacido en Pitalito (Huila), viene de ser doce en la Vuelta a España (mejor latinoamericano) y pasó del puesto 147 al 123 con 735 puntos.
El quinto mejor colombiano, pese a que no corrió la ronda ibérica, es el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), quien curiosamente subió un puesto y ahora es 171 con 540,14 puntos.
Selección Colombia para el Mundial de Ciclismo 2025
Ahora, una competencia que seguramente será importante para el ranking será el Mundial de Ciclismo, que se correrá en Kigali (Ruanda) entre el 21 y el 28 de septiembre. En la Selección Colombia Élite aparecen Egan Bernal, Harold Tejada, Walter Vargas (Team Medellín) y Brandon Rivera (Ineos Grenadiers).
