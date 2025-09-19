Egan Bernal saldría del Ineos y ficharía por un equipo 'top' para 2026

Egan Bernal viene de generar ruido en la Vuelta a España debido a la buena participación que tuvo, quedando decimoséptimo en la clasificación general y ganando la etapa 16. Ahora, sacudiría el CicloMercato al fichar por uno de los mejores equipos del ranking UCI.

Según el periodista Beppe Conti, el ciclista colombiano estaría por cambiar de aires luego de ocho temporadas, dejando a un Ineos que lo acompañó en sus mejores años pero ha entrado en crisis financiera y amenaza con desaparecer.

¿Cuál sería el nuevo equipo de Egan Bernal?

Egan Bernal sería nuevo ciclista del Team Visma | Lease a Bike, equipo de Países Bajos que actualmente ocupa la segunda posición del ranking UCI solo por detrás del UAE Team Emirates. Claro está que el colombiano llegaría a ser gregario.

El Visma actualmente tiene como ciclista principal a Jonas Vingegaard, vigente campeón de la Vuelta a España. El propio periodista italiano explicó que el plan del equipo neerlandés es llevar a Egan como gregario del danés.