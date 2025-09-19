Actualizado:
Vie, 19/09/2025 - 07:20
Egan Bernal saldría del Ineos y ficharía por un equipo 'top' para 2026
El colombiano viene de ganar la etapa 16 de la Vuelta a España.
Egan Bernal viene de generar ruido en la Vuelta a España debido a la buena participación que tuvo, quedando decimoséptimo en la clasificación general y ganando la etapa 16. Ahora, sacudiría el CicloMercato al fichar por uno de los mejores equipos del ranking UCI.
Según el periodista Beppe Conti, el ciclista colombiano estaría por cambiar de aires luego de ocho temporadas, dejando a un Ineos que lo acompañó en sus mejores años pero ha entrado en crisis financiera y amenaza con desaparecer.
¿Cuál sería el nuevo equipo de Egan Bernal?
Egan Bernal sería nuevo ciclista del Team Visma | Lease a Bike, equipo de Países Bajos que actualmente ocupa la segunda posición del ranking UCI solo por detrás del UAE Team Emirates. Claro está que el colombiano llegaría a ser gregario.
El Visma actualmente tiene como ciclista principal a Jonas Vingegaard, vigente campeón de la Vuelta a España. El propio periodista italiano explicó que el plan del equipo neerlandés es llevar a Egan como gregario del danés.
Visma eligió la primera 'grande' que correría Egan Bernal
Inicialmente el Visma se decantaría por Egan para que corra el Giro de Italia 2026, donde sería inscrito Jonas Vingegaard por primera vez en su carrera deportiva. La escuadra neerlandesa considera que tener a un corredor quien ya ganó la Maglia Rosa, será clave para el título de su 'joya' principal.
Claro está que todo es cambiante, y en caso de mostrar buen desempeño en el Visma, Egan podría ser líder del equipo en carreras de una semana, e incluso en la Vuelta a España de la próxima temporada.
Además, Egan llegaría a un equipo que tiene grandes relevos y gregarios para Jonas Vingegaard, entre ellos: Wout Van Aert, Simon Yates, Olav Kooij, Matteo Jorgenson y Sepp Kuss.
¿Hasta cuándo tiene contrato Egan Bernal con Ineos?
El contrato de Egan Bernal con el Ineos Grenadiers está vigente hasta diciembre de 2026, por lo que el Visma tendría que desembolsar una cifra para quedarse con sus derechos deportivos. Aparentemente no sería una operación difícil.
Fuente
Antena 2