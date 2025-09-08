Egan Bernal se alista con un reto clave en el final de la Vuelta a España

La expectativa de Egan Bernal para la última semana de la Vuelta

Egan fue claro en sus declaraciones apuntando que aún hay cosas en juego: “Todavía queda mucho por disputar y quiero dar pelea. La tercera semana es donde se definen las grandes vueltas y ahí quiero estar”. Su determinación refleja la confianza que lo ha caracterizado desde su regreso a la élite tras superar graves obstáculos en su carrera.

Con varias metas en alto y desniveles que superan los 4.000 metros, las condiciones invitan a los escaladores a intentar movimientos decisivos. Para Bernal, estas jornadas representan la oportunidad perfecta de probar su resistencia, ya sea con ataques de largo aliento o entrando en fugas estratégicas que puedan sorprender al pelotón principal.

La escuadra británica ha decidido respaldar la ambición del colombiano con un cambio de plan. Consciente de que el podio parece lejos frente a rivales del calibre de Jonas Vingegaard y Joao Almeida el INEOS priorizará darle libertad a Bernal para buscar triunfos parciales. Esta estrategia le permite correr con menos presión y mayor margen para arriesgar, lo que abre un abanico de opciones tácticas de cara a las últimas montañas.

La conexión entre el corredor y la afición es otro factor que alimenta el interés en su participación. Los seguidores latinoamericanos ven en Bernal un ejemplo de superación, luego de aquel grave accidente en 2022 que puso en duda su continuidad profesional. Cada pedalazo en esta Vuelta se convierte, por tanto, en un símbolo de resiliencia y en la confirmación de que el colombiano ha recuperado su nivel competitivo para medirse con los mejores del mundo.