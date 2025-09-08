Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 21:07
Egan Bernal se alista con un reto clave en el final de la Vuelta a España
Egan Bernal se alista para la última semana de la competencia en la ronda ibérica.
La emoción de la Vuelta a España 2025 entra en su tramo decisivo y uno de los grandes protagonistas que busca dejar huella es Egan Bernal. Tras superar el segundo día de descanso, el ciclista colombiano se ha propuesto como meta alcanzar una victoria de etapa en la tercera y definitiva semana, un desafío que también podría impulsar su posición en la clasificación general.
El pedalista del INEOS Grenadiers, recordado por sus conquistas en el Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021, mantiene viva su ambición en territorio ibérico. Aunque su rendimiento hasta ahora ha sido más constante que explosivo, Bernal dejó claro que aún tiene fuerzas para luchar.
La expectativa de Egan Bernal para la última semana de la Vuelta
Egan fue claro en sus declaraciones apuntando que aún hay cosas en juego: “Todavía queda mucho por disputar y quiero dar pelea. La tercera semana es donde se definen las grandes vueltas y ahí quiero estar”. Su determinación refleja la confianza que lo ha caracterizado desde su regreso a la élite tras superar graves obstáculos en su carrera.
Con varias metas en alto y desniveles que superan los 4.000 metros, las condiciones invitan a los escaladores a intentar movimientos decisivos. Para Bernal, estas jornadas representan la oportunidad perfecta de probar su resistencia, ya sea con ataques de largo aliento o entrando en fugas estratégicas que puedan sorprender al pelotón principal.
La escuadra británica ha decidido respaldar la ambición del colombiano con un cambio de plan. Consciente de que el podio parece lejos frente a rivales del calibre de Jonas Vingegaard y Joao Almeida el INEOS priorizará darle libertad a Bernal para buscar triunfos parciales. Esta estrategia le permite correr con menos presión y mayor margen para arriesgar, lo que abre un abanico de opciones tácticas de cara a las últimas montañas.
La conexión entre el corredor y la afición es otro factor que alimenta el interés en su participación. Los seguidores latinoamericanos ven en Bernal un ejemplo de superación, luego de aquel grave accidente en 2022 que puso en duda su continuidad profesional. Cada pedalazo en esta Vuelta se convierte, por tanto, en un símbolo de resiliencia y en la confirmación de que el colombiano ha recuperado su nivel competitivo para medirse con los mejores del mundo.
🎶⚠️ Be careful with your pets by Hannah Walker feat the dog - Official clip #LaVuelta25 pic.twitter.com/KifjqHXj65— La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2025
No obstante, la recta final de la carrera no estará exenta de obstáculos. El desgaste acumulado en dos semanas intensas, el clima cambiante y la solidez de sus adversarios son retos adicionales que pondrán a prueba la resistencia del cafetero. Aun así, el propio Egan mantiene la confianza en sus posibilidades: “Sé que será duro, pero quiero intentarlo. Una etapa en la Vuelta tendría un significado enorme para mí y para el equipo”.
Con esta mentalidad positiva y el respaldo de su equipo, Egan Bernal encara la tercera semana como una oportunidad única para levantar los brazos nuevamente en una grande. Su lucha, combinada con la dureza del recorrido y el entusiasmo de la afición, convierte cada jornada en una cita imperdible para los amantes del ciclismo.
