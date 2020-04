Egan Bernal se burla de él mismo y sus fans celebran la divertida caída

Egan Bernal continúa en cuarentena mientras se define la situación de salubridad en Colombia. El ciclista colombiano se mantiene activo en redes sociales intentando brindarle un poco de humor al pueblo colombiano mientras vive días complicados.

Acá les dejo para que se rían de mi un rato jajaja pic.twitter.com/3zYun2YFbV — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 3, 2020

En este caso, el ganador del Tour de Francia 2019 publicó un video en su Twitter donde sufrió una caída al dar una curva en una de las vueltas que corrió el año pasado. Junto con el mensaje: "Acá les dejo para que se rían de mi un rato", el ciclista invita a todos a encontrar lo positivo y gracioso de cada momento difícil.

Entretanto, Bernal continúa entrenándose en su casa para poder mantener su estado de forma, aunque será complicado reiniciar la actividad deportiva y continuar teniendo un gran nivel. Él, y varios pedalistas en el mundo, tendrán que pasar varios días mientras logren estar nuevamente en plenas condiciones.

Acá les va otro.

Posdata... Este si dolió arto 🤷🏾‍♂️😅🥴😅 pic.twitter.com/NGt5ykwvOu — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 3, 2020

Cabe resaltar que todavía no se ha confirmado si el Tour de Francia se realizará o no en el mes de junio. Se espera que los organizadores de la competencia definan si se desarrollará o no la competencia.