¿Egan Bernal se recuperó de su fractura?: así llega a la Vuelta a Cataluña 2025

Colombia cuenta con representantes de lujo en la Vuelta a Cataluña 2025, entre ellos Nairo Quintana y Egan Bernal, quienes se comenzaron a robar todas las miradas desde que sus equipos compartieron el listado oficial de ciclistas que estarían compitiendo en esta gran carrera.

El ciclista de 28 años perteneciente a INEOS era una de las grandes incógnitas para este certamen europeo, ya que a mediados del mes de febrero habría sufrido un grave accidente en la Clásica de Jaén Paraíso. Egan fue obligado a someterse a una cirugía de clavícula, pero tras su primera etapa en la Vuelta a Cataluña demostró y confesó que se sentía en optimas condiciones para luchar por el título.

Inició una nueva edición de la Vuelta a Cataluña este lunes 24 de marzo y Egan Bernal fue uno de los protagonistas, ya que el ciclista de Zipaquirá fue uno de los más destacados tras haber terminado en la casilla 16 de la clasificación general. Egan sorprendió, ya que tan solo tuvo un mes de recuperación tras el accidente que involucró la fractura en la clavícula el pasado 17 de febrero en Andalucía, pero llegó en óptimas condiciones y así se lo hizo sentir a sus contrincantes y fanáticos que lo respaldan.

Los médicos hicieron un muy buen trabajo. Después de la caída me operaron esa misma noche y al día siguiente la clavícula estaba mejor que antes. La podía mover, me fue súper bien y no perdí muchos días de entrenamiento. Tras pasar por el quirófano no se entrena cómo se debería, pero no estoy tan mal y espero hacerlo lo mejor posible en Cataluña. Será interesante ver cómo me recupero día tras día, pero creo que en mi cabeza está luchar por la general, más allá de pensar en un número concreto en la clasificación.