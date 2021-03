Egan Bernal se sigue preparando para el Giro de Italia

El ciclista colombiano, Egan Bernal, quien no ha demostrado todo su potencial en el Tirreno - Adriático, confesó como se ha sentido en los últimos días, pero las declaraciones del colombiano no han sido las mejores: “Este año voy a tener que convivir con el dolor”, haciendo alusión a su problema de espalda que lo aqueja hace varias semanas.

Tras finalizar la etapa, Bernal le manifestó a RTVE que la cuarta etapa lo deja tranquilo: “Es un día que me deja tranquilo de cara a mi preparación. Estuve ahí adelante con ellos e intenté atacar un par de veces. Esto me da un poco de motivación para los siguientes objetivos".

Por otra parte, expresó que “tengo que estar tranquilo por como está mi condición y por lo que he entrenado". No obstante, considera que “creo que he entrenado bien, pero estamos tratando de manejar bien las cargas de entrenamientos y tratar que la condición vaya construyéndose poco a poco de cara al Giro de Italia".

Asimismo, Bernal sabe que uno de sus objetivos principales es seguirse preparando para conseguir el objetivo de vestirse con la ‘Maglia Rossa’: “Hacía bastante tiempo que no competía, desde el Tour de año pasado, y he hecho un bloque fuerte de carreras. Esto me va a dar un plus".

"Ahora vuelvo a Colombia y serán los últimos entrenamientos de cara al Giro, pero estoy tranquilo, y con mucha confianza en mi entrenador y en lo que hemos estado haciendo", finalizó el pedalista de Ineos.