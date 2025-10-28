Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 14:37
Egan sorprende; ahora es hincha de un equipo grande del fútbol colombiano
El pedalista nacido en Zipaquirá también habló de uno de sus más grandes ídolos en el fútbol.
Respecto al panorama ciclístico, Egan Bernal ha tenido una temporada 2025 para destacar, el pedalista de 28 años que representa al equipo británico del INEOS Grenadiers, ha vuelto a poner su nombre en la élite del deporte luego del fuerte accidente sufrido en enero de 2022 que casi lo deja sin vida.
El ganador de un Tour de Francia y también de un Giro de Italia, se ubica de momento en la casilla 35 del ranking de la UCI (Unión Ciclista Internacional) y es actualmente el mejor colombiano en este escalafón, superando a Santiago Buitrago que es su inmediato perseguidor a más de 30 casillas.
Egan Bernal confesó el equipo de fútbol en Colombia del que ahora es hincha
El ciclista colombiano dio recientemente una entrevista al medio Win Sports, allí, habló entre otras cosas de algunas situaciones personales fuera de su profesión, confesando el equipo de fútbol del que ahora es hincha.
Egan Bernal había comentado anteriormente que no tenía equipo en el balompié colombiano, sin embargo y gracias a su novia Mafe Motas, ahora el pedalista de Zipaquirá apoya al conjunto de Millonarios.
“Antes yo no tenía equipo. Miraba la Selección cuando jugaba, pero claro, Mafe (novia) es de Millonarios y ahora yo también”, dijo Egan a Win Sports, agregando que “Falcao me gusta mucho”, futbolista que a próposito tuvo paso por las filas del cuadro ‘albiazul’.
💬🎙️ | "Antes yo no tenía equipo. Miraba la Selección cuando jugaba, pero claro, Mafe (novia) es de #Millonarios Ⓜ️ y ahora yo también. Además, #Falcao me gusta mucho".— La Página Embajadora (@LPEmbajadora) October 27, 2025
— Egan #Bernal 🇨🇴 (Ciclista Profesional) en Win Sports pic.twitter.com/fJ5vD4l0AH
La relación de Egan Bernal y Mafe Motas habría superado una infidelidad
La mujer que cuando conoció a Egan Bernal se desempeñaba como mesera, tiene una relación formal y pública con el pedalista tras la pandemia del Covid-19 del año 2020, además, la mujer que en sus redes sociales publica constantemente imágenes con el deportista, habría perdonado una supuesta infidelidad en 2021.
Mafe Motas, quien es médica veterinaria graduada de la Universidad de la Salle, estuvo junto al corredor ayudándolo en la recuperación del fuerte accidente sufrido en 2022 y después de unas disculpas públicas que hizo Egan Bernal, la mujer sigue siendo novia del pedalista.
"Primero, qué pena interrumpir la cena. En este lugar es donde uno normalmente viene a comer y no lo escuchan a uno. Pero tenía que subir acá porque quiero pedir perdón públicamente, porque la cagué públicamente con una mujer que amo muchísimo, y es con mi exnovia, Mafe Motas", dijo el ciclista en su momento.
