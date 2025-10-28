Egan sorprende; ahora es hincha de un equipo grande del fútbol colombiano

Respecto al panorama ciclístico, Egan Bernal ha tenido una temporada 2025 para destacar, el pedalista de 28 años que representa al equipo británico del INEOS Grenadiers, ha vuelto a poner su nombre en la élite del deporte luego del fuerte accidente sufrido en enero de 2022 que casi lo deja sin vida.

El ganador de un Tour de Francia y también de un Giro de Italia, se ubica de momento en la casilla 35 del ranking de la UCI (Unión Ciclista Internacional) y es actualmente el mejor colombiano en este escalafón, superando a Santiago Buitrago que es su inmediato perseguidor a más de 30 casillas.

Lea también: Nuevo podio para David Alonso en Moto2: brilló el colombiano en Malasia